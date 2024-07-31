世贸组织：保护主义抬头 贸易处于艰难时期

（日内瓦法新电）世界贸易组织总干事伊维拉指出，全球贸易正经历艰难时期，保护主义正在抬头。

伊维拉星期二（7月30日）在世贸组织的年度报告中说：“全球贸易处于艰难时期。在地缘政治局势紧张和气候面对危机的背景下，保护主义和单边政策措施有所增加。”

她说：“脱钩的议论持续多年，贸易可能开始沿着地缘政治路线分裂。”

她也说，机会仍然存在，通过数码化，经济体能促进增长和创造就业机会。她说，贸易还可以“加强全球粮食安全并加速实现净零排放”。

总部位于日内瓦的世贸组织发表的这份年度报告回顾了它在2023年和2024年初的活动。

世贸组织第13届部长级会议于2月底至3月初在阿布扎比举行，经过漫长的谈判，会议同意将电子商务关税暂停期延长两年，但没有就农业和渔业达成任何协议，凸显了在地缘政治紧张局势和威胁全球贸易的经济逆风中，成员国之间的严重分歧。

许多国家都在应对通货膨胀和高能源价格的挥之不去的影响。因此，去年商品贸易额下降了1.2％，前一年则是增长3.0％。

得益于疫情后旅游业活动的激增，服务贸易的价值增长了9％，服务贸易的强劲增长抵消了商品贸易的一些下降幅度。

数码商务的增长速度远超传统商务。照片为一艘在香港注册的香港东方海外货柜航运公司集装箱船从澳大利亚最大港口墨尔本港启航。（法新社）

报告称，去年商品和商业服务贸易总额为30.4万亿美元（约40.7亿新元），接近历史最高水平。其中，数码商务的增长速度远超传统商务。

曾经担任尼日利亚财政部长兼外交部长的伊维拉指出：“贸易的未来是服务、数码化、绿色经济。”

数十个国家上周五就一份草案文本结束了谈判，制定全球数码贸易规则的努力取得了进展，但由于美国等几个国家仍未加入，因此可能需要进行更多谈判。

文本中提出的旨在促进和方便数码交易进行的措施包括保护在线消费者、海关程序数码化和电子签名认可。

欧洲联盟贸易专员东布罗夫斯基斯称该文本“具有历史意义”，说各国“谈判达成了第一部全球数码贸易规则”。

他说：“这将促进电子交易、推动创新，并将发展中国家纳入数码经济。”