美副国务卿：对抗中国全球战略 美国须做更多

（华盛顿综合电）美国副国务卿坎贝尔说，美国必须采取更多措施来对抗中国的行动，包括中国在他国建立军事基地的战略，以及北京政府寻求控制非洲稀土的努力。

坎贝尔星期二（7月30日）在美国参议院外交关系委员会举行的听证会上说，与中国的竞争是现代美国外交面临的决定性地缘政治挑战，美国须做更多来对抗中国的全球战略。他还强调，美国海军和空军须要加强应对潜在印太地区冲突的能力。

当天听证会的主题是应对中国战略竞争，以及评估美国在印太地区以外的竞争力。坎贝尔说：“我们须要做得更多，我们必须对抗中国的行动，不仅是他们的前沿基本战略，还有他们寻求控制非洲稀土的想法，而稀土对我们的工业和技术能力至关重要。”

稀土是国防设备和很多高科技产业不可或缺的原材料，而中国是全球最大的稀土生产与储量国。中国去年稀土产量达24万吨，约占全球三分之二；储量达4400万吨，占全球40%。美国政府正在全球推动减少对中国稀土的依赖。

坎贝尔在听证会上还说，美国和中国在造船方面存在差距，这令人感到担忧。“我们必须在这个领域做得更好，否则我们将无法成为21世纪所需的强大海军强国。”

将美国力量投入印太地区是坎贝尔的长期主张。他说，美国20年来在中东的参与主要通过地面部队，“我们进行了所有适当投资，进行了现代化，进行了创新”。但他认为，尽管如此，印太地区的任何冲突，都会让公众重新关注海军和空军。他强调：“现在是海军和空军的时代。他们必须加紧努力。他们必须投入更多。他们必须更具创新。”

坎贝尔补充说：“他们（海空部队）必须更加勇敢，他们必须明白，印度太平洋战场需要美国有史以来最强大的海军和最先进的远程空中能力，这就是我们必须关注的地方。”