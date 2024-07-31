民调：哈里斯在六个摇摆州支持率上升

（华盛顿/亚特兰大综合电）美国民主党推定总统候选人哈里斯在六个摇摆州的支持率有所上升，在全国性民调中则领先共和党总统候选人特朗普一个百分点。

路透社／益普索的最新民意调查显示，哈里斯以一个百分点的微弱优势领先特朗普，缩小了在总统拜登退选前最后几周的差距。

这项全国性民调7月26日至28日进行，共有1025人包括876名注册选民参与。哈里斯和特朗普的支持率分别为43％和42％，民调误差范围为正负3.5个百分点。在7月22日至23日进行的前一次民调中，哈里斯获得44%选民支持，领先特朗普的42%。

自拜登7月21日宣布退选后，哈里斯巩固了作为民主党总统候选人的地位，筹得竞选资金2亿美元（约2.68亿新元），她的竞选团队也吸引了17万名新志愿者。

过去一个月，选民对哈里斯好感增加。民调显示46%选民对她有好感，51%对她持负面看法。相比之下，在7月2日完成的同一个民调中，40%对哈里斯有好感，57%对她持负面看法。

特朗普的支持率几乎没有变化，在最近的民调中，41%登记选民对他有好感，56%对他持负面看法。

民调也显示，选民较喜欢特朗普在经济、移民和犯罪问题上的政策主张，哈里斯的医疗保健计划则较受选民青睐。

彭博新闻社/Morning Consult于7月24日至28日进行的民调显示，哈里斯在七个摇摆州中的六个州的支持率有所上升。哈里斯在密歇根州领先特朗普11个百分点，在亚利桑那州、威斯康星州和内华达州，她领先两个百分点；特朗普在宾夕法尼亚州领先哈里斯四个百分点，在北卡罗来纳州领先两个百分点；两人在佐治亚州不分伯仲。

与之前特朗普和拜登的民调相比，在七个摇摆州中，特朗普只在威斯康星州缩小了落后差距，在其他六州的表现都变差了。

特朗普先前同意与拜登进行两次辩论会，一次已举行，下一次在9月，但特朗普近日却说，将不会与哈里斯进行辩论。

哈里斯星期二（7月30日）在竞选集会上呼吁特朗普信守承诺，她说：“我真的希望你重新考虑在辩论台上和我见面，因为俗话说，如果你有话要说，就当着我的面说。”

消息人士透露，哈里斯预料将在下周一宣布副总统竞选伙伴。她考虑的人选包括宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro）、肯塔基州州长贝希尔（Andy Beshear）、亚利桑那州联邦参议员凯利（Mark Kelly）、明尼苏达州州长沃尔兹（Tim Walz）和交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）等民主党要员。

哈里斯的竞选团队说，她下周二将在宾州费城与副手举行首场竞选集会。路透社认为，第一站选在宾州，显示州长夏皮罗在候选名单首位。