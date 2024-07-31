布林肯：美国对哈尼亚被杀不知情也未参与

美国国务卿布林肯说，美国没有参与哈马斯领导人哈尼亚被杀事件，对事件也不知情。

到访新加坡的布林肯星期三（7月31日）接受英语新闻台CNA访问，被问到同一天凌晨哈尼亚（Ismail Haniyeh）在德黑兰的住所遇袭身亡所可能造成的影响。

布林肯说：“我看了相关报道。我能说的是，首先，我们对这件事不知情也没有参与。要揣测也不容易，我多年来学到的是，不要揣测单一事件对其他事情可能造成的影响。”

他进一步指出，美国政府的工作聚焦于确保加沙冲突不蔓延、不升温。让事态降温的最好做法是达成停火协议。

哈尼亚是以哈冲突停火协议谈判中的主要参与方，外界普遍认为他的死意味着谈判工作会更复杂。

不过，布林肯同日下午在亚洲文明博物馆出席一场对话会并被问到相同问题时，再次强调达成停火协议的重要，并指任何事都无法减轻达成停火协议的重要。

他说，停火协议“明确符合”冲突中的人质和解救人质行动，以及加沙地带每天生活在苦难中的巴勒斯坦人的利益，同时还有助于让加沙地带乃至中东局势朝积极方向发展。

“我们从第一天起就在努力，为的不只是改善加沙的情况，也是为了防止事态蔓延……确保这些事不发生，并且改善情况的一个很重要关键，是达成停火协议。”

布林肯最后说，大家都不知道事态接下来的走向，所以不应该多做揣测。“我知道的是达成停火协议的长久重要，我知道的是我们每天会不断为此努力。”