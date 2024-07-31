布林肯：美国认真确保“院小墙高” 不会为维护国安抑制贸易

美国对国家安全的定义变得愈来愈宽泛，让国际社会担心保护主义在美国愈演越烈。对此，美国国务卿布林肯说，美国很认真地研究“小院高墙”的贸易管控范围，“不会把婴儿和洗澡水一块儿丢掉”。

到访新加坡的布林肯星期三（7月31日）下午在一场炉边对话上，围绕“推进印太地区安保与繁荣”的主题与新加坡巡回大使陈庆珠和与会者交换看法。陈庆珠数次反映东南亚国家对美国出现贸易保护主义倾向感担忧。

布林肯在回应时说，美国政府的用意，是在采取必要措施保护国家安全的同时，不抑制贸易或重要的投资和发展。当局致力于确保“院小墙高”，高度关注管制与不管制的范围，这意味着聆听私企和其他国家的看法，与他国协商。

布林肯也指出，美国制裁的中国产品涉及约1300家中国公司，这实际上只占中国4300万家注册企业的极小部分，中美贸易额在2022年还创下新高。

谈到中美博弈时，布林肯重申，只要是公平的，竞争没有不好，但中美两国都有义务管理好双边关系，确保竞争不演变成冲突。他强调双方保持沟通的重要，并指中美在一些领域共同合作，在出现分歧时也要通过沟通了解彼此的观点。

然而，区域安全形势有加剧紧张之势。为了抗衡中国，美国与本区域盟友加强安全合作，包括与日本和韩国签署“安全合作框架”备忘录，并与日本、澳大利亚和菲律宾加强在南中国海的合作。

陈庆珠问，拜登政府通过“少边主义”（mini-lateral）推动安保合作，美国如何看待多边主义，贸易在美国的印太愿景中又占据什么样的地位？她直言，东南亚国家重视贸易，每当听到美方人员表示“做不了贸易”，让人感到心灰意冷。

布林肯回应，多边体系仍是美国与世界各国合作的重要一环，贸易也至关重要。美国加强了供应链，并通过印太经济框架推动来推动数码经济。他并提醒，美国在亚太地区的直接投资依然很大。

不过，布林肯也强调，美国须确保贸易能惠及美国的国民、企业和社会，同时也得适当应对贸易可能带来的其他影响。