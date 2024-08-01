九一一主谋与两同伙同意认罪保命

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更新 / 2024年8月2日 6:52 AM
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发布 / 2024年8月1日 4:51 PM
美国九一一恐怖袭击事件主谋穆罕默德已经与美国当局达成认罪协议。图为美国联邦调查局（FBI）在头号通缉恐怖分子网站上公开的穆罕默德大头照。（法新社）
美国九一一恐怖袭击事件主谋穆罕默德已经与美国当局达成认罪协议。图为美国联邦调查局（FBI）在头号通缉恐怖分子网站上公开的穆罕默德大头照。（法新社）

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（华盛顿综合电）五角大楼星期三（7月31日）宣布，美国九一一恐怖袭击事件主谋穆罕默德与两名同伙已经同意认罪。当局没有透露认罪协议细节，但预料三人将逃过死刑。

根据美国国防部的简短声明，穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）与他的共犯阿塔什（Walid bin Attash）和豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）同检方达成了审前协议，协议细节暂不公开。

《纽约时报》的报道称，三人同意认罪以换取终身监禁，从而避免很可能为死刑的审判结果。路透社也引述匿名官员说，认罪协议几乎肯定包括免除死刑，三人或判无期徒刑。

穆罕默德是卡伊达组织头目奥萨马最信任的得力助手，他被指控策划2001年劫持民航客机撞击纽约世贸中心和五角大楼的袭击。袭击造成近3000人死亡，并使美国陷入长达20年的阿富汗战争。穆罕默德还称，他在2002年亲自斩首美国记者珀尔（Daniel Pearl），并参与1993年造成六人死亡的纽约世贸中心爆炸案。

阿塔什被指训练两名劫机者，豪萨维则涉嫌为这场袭击管理资金。

三人被关押在臭名昭著的关塔那摩监狱，美国中情局长时间对他们实施酷刑，引发他们无法得到公平审讯的质疑。认罪协议可避开这样的争议，但一些遇难者家属认为，三人应被判死刑。参议院共和党领袖麦康奈尔谴责当局与三人达成协议，称民主党籍总统拜登“在恐怖主义面前表现懦弱”。

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