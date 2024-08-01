九一一主谋与两同伙同意认罪保命

（华盛顿综合电）五角大楼星期三（7月31日）宣布，美国九一一恐怖袭击事件主谋穆罕默德与两名同伙已经同意认罪。当局没有透露认罪协议细节，但预料三人将逃过死刑。

根据美国国防部的简短声明，穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）与他的共犯阿塔什（Walid bin Attash）和豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）同检方达成了审前协议，协议细节暂不公开。

《纽约时报》的报道称，三人同意认罪以换取终身监禁，从而避免很可能为死刑的审判结果。路透社也引述匿名官员说，认罪协议几乎肯定包括免除死刑，三人或判无期徒刑。

穆罕默德是卡伊达组织头目奥萨马最信任的得力助手，他被指控策划2001年劫持民航客机撞击纽约世贸中心和五角大楼的袭击。袭击造成近3000人死亡，并使美国陷入长达20年的阿富汗战争。穆罕默德还称，他在2002年亲自斩首美国记者珀尔（Daniel Pearl），并参与1993年造成六人死亡的纽约世贸中心爆炸案。

阿塔什被指训练两名劫机者，豪萨维则涉嫌为这场袭击管理资金。

三人被关押在臭名昭著的关塔那摩监狱，美国中情局长时间对他们实施酷刑，引发他们无法得到公平审讯的质疑。认罪协议可避开这样的争议，但一些遇难者家属认为，三人应被判死刑。参议院共和党领袖麦康奈尔谴责当局与三人达成协议，称民主党籍总统拜登“在恐怖主义面前表现懦弱”。