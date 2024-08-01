内坦亚胡：以色列将强力回应敌人攻击

（耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡说，以色列正面对多方威胁，不过，他誓言对敌人的任何攻击做出强有力回应。他称，过去几天以色列重创了哈马斯和黎巴嫩真主党等伊朗代理组织，但未提及哈马斯领导人哈尼亚遇袭身亡的事。

由于以黎局势升温，美国要求公民不要前往黎巴嫩，澳大利亚也促请在黎公民离开。联合国安理会呼吁加大外交努力，以避免中东爆发更广泛冲突。

内坦亚胡星期三（7月31日）向全国发表电视讲话时说：“自空袭贝鲁特以来，我们面对着来自四面八方的威胁。我们已做好应对任何情况的准备，并将团结一致，坚决对抗任何威胁。”

他表明：“以色列将让任何针对我们的侵略者付出沉重代价。”

以军周二空袭贝鲁特，打死黎巴嫩真主党最资深的军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr），称他对早前戈兰高地遭受的致命袭击负有责任。内坦亚胡说，以色列已和舒库尔算清账，并将找其他任何伤害以色列的人算账。

真主党周三确认了舒库尔的死讯。当天，领导哈马斯政治局的哈尼亚在德黑兰死于空袭，加剧了中东紧张局势。一般认为，这也是以色列所为，但以方拒绝置评。

内坦亚胡没有提到哈尼亚，但提到以军对哈马斯军事领导人德伊夫的袭击。他为以色列在加沙的军事行动辩护称：“如果我们听取了（要我们结束战争的）声音，就无法歼灭哈马斯领导人与数以千计的恐怖分子。”

以色列国防军周四确认，他们在7月13日对加沙的空袭中击毙了德伊夫。以防长加兰特形容，这是朝着铲除哈马斯迈出的一大步。“安全机构将追击哈马斯恐怖分子……不完成任务决不罢休。”

美国国务卿布林肯周四访问蒙古期间警告，中东正走向更多冲突、暴力、苦难和不安全，这一循环必须打破。“这要从我们一直在努力实现的停火开始。要实现停火，首先需要有关各方谈判、停止升级行动，并找到达成协议的理由。”

联合国安理会成员国纷纷在周三的紧急会议上敦促国际社会加紧努力，阻止中东冲突扩大。日本常驻联合国副代表志野光子说：“我们担心中东地区正处于全面战争边缘。”

联合国安理会成员国在周三的紧急会议上敦促国际社会加紧努力，阻止中东冲突扩大。第一排，左一为美国常驻联合国副代表伍德、右二为伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼、右四为中国常驻联合国代表傅聪。（法新社）

中国常驻联合国代表傅聪呼吁有重要影响的国家加大施压劝说力度，以平息加沙战火。英国常驻联合国代表吴百纳强调：“通往和平的道路必须经过外交谈判。炸弹和子弹无法确保长期和平。”

伊朗和以色列则在会议上互相指责，并要求安理会谴责与制裁对方。

美国已表明，将采取一切措施来保护美国在中东的人员和利益。美国国务院周三敦促公民不要前往黎巴嫩，身处黎巴嫩的美国人应做好在局势恶化时就地避难的准备，在黎巴嫩南部或难民安置点的公民应离开。

澳洲也呼吁在黎公民立即离开，称当地安全形势可能随时恶化。

分析员认为，哈尼亚遭暗杀有望提高内坦亚胡在国内的声势，但事态可能会随时升级，从而抵消他得到的政治利益。

国际危机组织分析员宗泽因说：“即使有许多以色列人对暗杀事件感到高兴……我不认为这会改变多数公众希望内坦亚胡下台的事实。”

哈尼亚身亡可能会破坏以哈谈判进程，但巴伊兰大学政治学教授科恩认为，这不会危及以色列的国际关系，因为遇害的是恐怖组织头目，不涉及人道问题。

科恩说，此事或导致冲突升级，但也有可能迫使美国和盟友向以色列伸出援手，就像他们在今年4月伊朗袭击以色列后所做的那样。