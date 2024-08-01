F-16战机运抵乌克兰 俄罗斯威胁击落

（华盛顿综合电）北约成员国为乌克兰提供的第一批F-16战斗机已经运抵当地，俄罗斯威胁击落任何交付给乌克兰的F-16战机。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期四（8月1日）说：“它们的数量将逐渐减少，它们将被击落……但是，当然，这些交付不会对前线战事的发展产生任何重大影响。”

F-16战机由美国洛克希德马丁公司制造，由于其破坏力强且全球可用，因此一直在乌克兰的愿望清单上。但美国总统拜登一直到去年5月才批准运送F-16战机给乌克兰。

陶宛外交部长兰茨贝吉斯周三在社交平台X上说：“F-16抵达乌克兰，又有另一件不可能的事情实现了。”

一名不愿透露姓名的美国官员也说，交付已经完成。

丹麦与荷兰早前承诺分别捐赠19架和24架F-16战机。挪威称将向乌克兰捐赠六架F-16战机。乌克兰飞行员和地勤人员已接受数月的培训。

乌克兰总统泽连斯基周三接受法国媒体访问时表明，不希望中国担任乌克兰与俄罗斯的调解人，但希望北京向莫斯科施压，以结束持续29个月的战争。

泽连斯基说，虽然乌克兰坚持恢复1991年苏联瓦解后的领土边界，但如果条件合适，他们会考虑在俄军完全撤离前同俄罗斯进行谈判。他指出，全世界包括乌克兰都希望俄罗斯参加拟议中的第二次和平峰会，否则会谈不会取得有意义的成果。

泽连斯基也提到，11月的美国总统选举对乌克兰构成了挑战，基辅将面临无人可预测的风险，但乌克兰已同民主、共和两党的团队进行对话，讨论如果任何一方赢得选举，乌克兰将面对什么样的未来。