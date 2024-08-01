日元疲软吸引游客抢购奢侈品 国际品牌利润受影响

（东京路透电）日元疲软吸引大批游客到日本抢购奢侈品，令国际奢侈品牌叫苦不迭。

日元兑美元汇率上月创下38年来新低，使得在日本售卖的奢侈品的价格低于其他地区，削弱了这些奢侈品牌的利润。

以路易威登（Louis Vuitton）广受欢迎的Alma BB手袋为例。这款手袋在中国的售价为人民币1万4800元，相当于2050美元；日本的售价为27万9400日元，仅约1875美元。

上个月日元最疲软时，这款手袋低至1725美元。日元须升值到1美元兑136日元左右，才能使这款手袋的日本价格与中国持平。

不过，星期四（8月1日）1美元兑149.30日元，接近四个半月来的最高点。

另外，由于日元的波动，奢侈品牌无法轻易调整价格，以反映汇率变化，使得在日本的利润受到压缩。

法国白兰地生产商人头马君度集团（Remy Cointreau）说，公司在日本的销售额增长强劲，但销售利润率较低。

拥有卡地亚（Cartier）品牌的瑞士历峰集团（Richemont）则透露，在中国、东南亚和美国游客的推动下，公司第一季度的日本销售额增长近六成。

一些游客，尤其是中国游客，不在国内购买名牌产品，转而到日本扫购。

法国奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）首席财务官吉奥尼在最近的财报会议上说：”我们的业务从亚洲大举转移到日本。”

他说，这对LVMH集团在中国的业务产生“通货紧缩”的影响，因为顾客不愿在中国购物，这对当地利润造成巨大压力。

官方数据显示，6月份到访日本的外国游客达到创纪录的310万人次，使日本今年有望打破2019年创下的近3200万人次外国游客的年度纪录。当局也预计今年游客的消费将达到8万亿日元（约710亿新元）。