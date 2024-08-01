美媒：哈尼亚被暗藏德黑兰宾馆的炸弹炸死

（德黑兰综合电）《纽约时报》引述七名中东官员包括两名伊朗人以及一名美国官员说，哈马斯领导人哈尼亚是被大约两个月前偷运到他下榻的德黑兰宾馆的爆炸装置炸死的。干案方确认他在宾馆里面后，就远程引爆炸弹。

中东官员称，哈尼亚访问德黑兰期间曾多次入住这家宾馆。宾馆由伊斯兰革命卫队运营和保护。

伊朗星期四（8月1日）为哈尼亚举行葬礼游行，成千上万的德黑兰民众手持哈尼亚的海报和巴勒斯坦国旗参加仪式，伊朗最高领袖哈梅内伊带领群众为哈尼亚祈祷。

哈马斯在加沙的副领导人哈亚在仪式上誓言将报复。哈亚说：“哈尼亚的口号‘我们不会承认以色列’，将永远是一个不朽的口号。我们将追击以色列，直到它在巴勒斯坦土地上被连根拔起。”

伊朗保守派议长卡利巴夫也表明，将执行最高领袖的命令，为哈尼亚报仇。卡利巴夫说：“我们有责任，在正确的时间和正确的地点做出反应。”这时，群众高声呼叫“以色列去死，美国去死！”

出席仪式的包括伊朗总统佩泽希齐扬和伊斯兰革命卫队总司令萨拉米将军。伊朗已宣布为哈尼亚哀悼三天。哈尼亚及保镖的棺木上盖着巴勒斯坦国旗，遗体定星期五在多哈下葬。

常驻卡塔尔的哈尼亚到德黑兰出席佩泽希齐扬周二的就职仪式。不料隔天凌晨，他在德黑兰住所遭暗杀身亡。哈马斯和伊朗都认定此事是以色列所为。以色列拒绝置评。

据路透社报道，消息人士透露，伊朗高官周四会见来自黎巴嫩、伊拉克和也门的区域盟友代表，讨论如何对以色列进行报复。

纽时分析指出，哈尼亚在伊朗遇袭身亡不仅是对伊朗政府的羞辱，也暴露伊朗的安全疏漏。

伊朗知名政治家、佩泽希齐扬的亲信贝马内什说，此次袭击打了伊朗一记沉重的耳光，“它羞辱了我们的国家，破坏了我们的整个安全机构，表明我们在情报方面存在严重漏洞。”

美国一名高官指出，以色列选择在伊朗新总统就职典礼期间展开行动，意在向新领导层展示以色列对伊朗安全系统的渗透能力。伊朗如何回应，将决定中东局势是否进一步升级。

专家预计伊朗若展开类似今年4月对以色列的导弹攻击，局势会很容易升级。加上如果真主党加大攻击以色列北部，或者胡塞武装扩大对红海的攻击，战争就可能扩大到黎巴嫩，到时可能需要美国海军来保持海上通道的畅通。

不过，伊朗最危险的选择在于它是否会迈出制造核武器的这最后一步。美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文都说，目前尚未看到伊朗做出制造核弹的政治决定，但伊朗领导人针对有关可能性的讨论日益增多。