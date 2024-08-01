美民主党开始电子投票 确认哈里斯为总统候选人

（华盛顿综合电）美国民主党启动为期五天的电子投票，确认哈里斯为民主党总统候选人。

电子投票星期四（8月1日）上午9时开始，持续至下星期一傍晚6时（新加坡星期二凌晨4时）。哈里斯是民主党内唯一提名的总统候选人。在初选阶段，近4000名党代表送出签名支持哈里斯竞选总统，没有其他民主党人挑战哈里斯，让她提前锁定民主党总统候选人资格，当前的电子投票只是形式罢了。

民主党全国委员会发布声明说，在签署请愿书的代表中，哈里斯赢得99%代表的支持。委员会主席哈里森说：“我们的代表肩负着重要的责任和机会，未来几天将为哈里斯副总统投下历史性的选票，确保她今年11月出现在每个州的选票上。”

除了上述近4000名代表，还有大约700名所谓的“超级代表”也将投票，他们包括州长、国会议员等民选官员和党内官员。

投票结果会在下周一晚些时候公布，预料哈里斯过后将公布副总统搭档人选，随后一起前往七个关键战场州展开竞选活动。

美国总统拜登决定退选，改由哈里斯上阵之后，民主党开始扭转劣势。100多名风险投资家周三宣布支持哈里斯，包括亿万富翁企业家库班（Mark Cuban）。

他们发布联合请愿书说：“我们支持商业，支持美国梦，支持创业，支持技术进步。我们也相信民主是我们国家的支柱。我们认为强大、值得信赖的制度是一种特征，而不是缺陷，没有它们，我们的行业，以及其他所有行业，都会崩溃。”

这些风投家的表态，有助于哈里斯抗衡先前共和党总统候选人特朗普所获的科技大佬支持。特朗普自从宣布俄亥俄州参议员、前风投家万斯作为副手以来，获得多位硅谷知名人士力挺。

美国汽车工人联合会（UAW）也在周三表态支持哈里斯。UAW的大本营在密歇根州，会员多达37万人，他们很多住在密歇根州。UAW的支持提振哈里斯在这个关键摇摆州的胜算。

特朗普周三出席全国黑人记者协会年会时，质疑哈里斯的黑人身分，并指哈里斯一直都是印度裔，几年前却突然成了黑人，暗示哈里斯这么做是为了获取政治利益。哈里斯具有印度裔及非裔血统，她的母亲在印度出生，父亲来自牙买加。

特朗普周三出席全国黑人记者协会年会时，质疑哈里斯的黑人身分。（法新社）

哈里斯回应时指出，特朗普的言论再次提醒人们这名前总统执政的那四年，他所使用的依然是搞分裂和不尊重人的老把戏。哈里斯说，美国值得拥有更好的领导人。