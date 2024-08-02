以军袭击救援车队 调查显示为严重失误所致

（悉尼综合电）以色列今年4月对穿越加沙地带的救援车队发动三次空袭，澳大利亚政府的调查显示，这是错误识别等严重失误所导致的。

袭击造成七名世界中央厨房工作人员死亡，他们为一名澳大利亚人、三名英国人、一名波兰人、一名巴勒斯坦人和一名美裔加拿大人。此事引起以色列盟友的谴责。

前澳洲空军司令宾斯金负责监督此事的调查工作。星期五（8月2日）解密发布的报告指出，以色列的无人机发现车队一些安保人员携带枪支，军队随后标记三辆车为可疑车辆。车辆很快就连续被击中。

报告说，以军把车队雇用的当地保安人员当成哈马斯武装分子，误以为车队被哈马斯劫持。

宾斯金发现，以军其中一个重大失误为没有阅读军方和慈善机构之前商定的行动计划。以军还违反了标准程序，在没有进行身份识别的情况下进行第二次和第三次袭击。

报告总结说，以色列直到大约一小时后，社交媒体上开始流传相关报道，才发现这一错误。以色列政府随后作了“及时”的反应，将两名军官停职，并训斥另外三名军官。

澳洲外长黄英贤在报告附带的声明中指出，澳洲将追究肇事者的全部责任，包括在适当情况下提出刑事指控。她指出，这并非孤立事件，并要求以色列政府道歉，同时为人道主义工作者提供更好的保护。

黄英贤说，加沙战争已致约250名救援人员死亡。她说：“对救援人员和平民来说，最好的保护就是停火。”