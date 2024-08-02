为避冲突风险 新航酷航等航班避开伊朗领空

（纽约彭博电）由于中东紧张局势升级，亚洲多家航空公司已暂时停止飞越伊朗领空。

飞机追踪网站“航班雷达24”（Flightradar24）的数据显示，新加坡航空公司、长荣航空公司和中华航空公司已暂时停止飞越伊朗领空，改而飞越在伊朗北部的阿塞拜疆和土库曼斯坦等中亚国家。

新航发言人星期五（8月2日）答复《联合早报》问询时说，从当天新加坡时间凌晨1时30分起，所有新航和酷航的客机都停止飞过伊朗空域，改用替代航线。没有航班受影响而取消，新航也会根据情况调整航线。

发言人也重申，新航的首要考量是确保乘客和职员的安全。

新航和酷航此前从4月13日起暂停使用伊朗空域，直到6月27日恢复。绕行时间长，成本高昂。

往返于欧洲和印度及东南亚之间的航班经常使用伊朗领空。

伊朗星期三宣布，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）在德黑兰遭暗杀身亡，并誓言报复，这加剧了该地区的紧张局势。

飞行风险信息分享组织（OPSGROUP）警告，伊朗及其盟友可能对以色列发动“持续”袭击，袭击与4月份的类似，但规模可能更大，民航将受到干扰。

这个为全球航空运营商提供安全指导的组织星期四发出的通告说：“风险来自整个中东地区，尤其是以色列、黎巴嫩、约旦、伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和埃及……对于中东过境航班，规划不经过伊朗或伊拉克的航线是明智的。”

“航班雷达24”的信息显示，阿拉伯联合酋长国航空和卡塔尔航空等总部位于中东的公司似乎仍在飞越伊朗上空，泰国国际航空也是如此。