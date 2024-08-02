特朗普打种族牌 恐流失摇摆州选民支持

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普因质疑民主党对手、副总统哈里斯的黑人身份而引发强烈反弹，但熟悉其煽动性言论和行为的人来说，这种抹黑手段并不陌生。

特朗普此前也曾于2010年代，不实地指时任总统奥巴马在国外出生，并质疑他担任总统的合法性。

拜登退选，由哈里斯接棒之后，特朗普在民调中的领先优势完全被抹掉，他因此急于从哈里斯手中把黑人选民吸引过来。7月31日，特朗普出席全国黑人记者协会年会时，指哈里斯一直是印度裔，最近为了政治利益而“变成了黑人”。哈里斯具有印度裔及非裔血统，她的母亲在印度出生，父亲来自牙买加。

德州基督教大学政治学教授加迪认为，特朗普拿哈里斯的黑人身份来说事，或许是一时冲动，想要重新吸引媒体关注，因为人们如今已不再谈论他险遭暗杀的事。

另有一些观察家认为特朗普的种族言论并非口快之语，而是精心策划的政治策略，至于收效如何，专家看法不一。

宾汉姆顿大学历史系教授尼曼指出，特朗普的这种言论也许会激起基础选民的热情，但也可能流失关键的摇摆选民。

佐治亚学院与州立大学政治学家克里尔则认为，那只不过是“一名自以为绝不会出错、种族主义老头子不顾他人感受而说的话”，也凸显了特朗普缺乏自控力。

英国《卫报》报道，美国众议院前议长佩洛西的自传将于下周发行，她在书中提到早在2019年初，就有医生向她表示担心时任总统特朗普的心理健康。

佩洛西写道，她当时出席一位知名精神科医生的追思会，多名医生和精神健康专家告诉她，他们极为担心特朗普出了严重问题，并认为他的精神和心理健康状况正在走下坡。

佩洛西表明，她不是医生，但她确实发现特朗普的行为令人难以理解。早在2021年1月之前，她就察觉特朗普精神失衡，迹象包括特朗普否认冠状病毒来袭并一再拖延采取对策、总是怒气冲冲离开会议、满嘴脏话、爱拍桌子发脾气、不尊重美国爱国者、完全与现实和真实事件脱节、一再坚称自己是最伟大的。

佩洛西也透露特朗普经常深夜来电，其中有一次他甚至把自己刚下令空袭叙利亚的决定甩锅给前总统奥巴马，佩洛西最终对他说：“已经半夜了，我认为你应该去睡了。”

佩洛西说，她和民主党领导层曾讨论要求时任副总统彭斯援引《宪法第25修正案》罢免特朗普，但最终因彭斯没有回应而未能成功。