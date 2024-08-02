朝鲜洪灾严重估计死亡失踪者逾千人

朝鲜说，朝鲜北部地区从7月25日开始的连续三天暴雨导致超过4100套住宅、约3000公顷农田及大量公共设施、公路和铁路被淹，这引起了韩国政府的关注。韩国政府指出，朝鲜迅速公开水灾情况相当罕见，显示灾情非常严重，可能会影响秋季粮食产量。

朝中社星期三（7月31日）报道，朝鲜平安北道和慈江道等地发生了严重洪灾，新义州市和义州郡的4100多套住宅和约3000公顷农田被淹，5000多名义州郡居民被困。朝鲜动用了空军直升机、海军和边境警备队进行搜救，顺利完成营救任务。

朝鲜媒体周四还公开了最高领导人金正恩7月28日至31日视察洪灾现场的照片和视频。金正恩乘坐救生艇亲自到达受灾地区，表示将在最短时间内采取强有力的国家性救灾重建措施。

同时，金正恩在洪水灾害现场严厉批评了干部，指他们未能制定有效的防洪对策，导致灾难性后果。金正恩说：“主要官员的流氓思想和形式主义问题非常严重。”

朝鲜在7月29日至30日在新义州灾区举行紧急扩大会议，追究水灾责任，并更换了社会安全相（警察厅长）以及平安北道和慈江道的道党委员会责任秘书。

专家认为，金正恩亲自视察灾区，是为了安抚民心，同时将责任转嫁给高层官员。

值得注意的是，朝鲜并未披露具体的伤亡和财产损失情况。

韩国统一部说，根据对卫星图像的分析，新义州市威化岛、义州郡和慈江道满浦市都被水淹没，可能已经发生了相当严重的伤亡。

据韩国TV朝鲜台报道， 此次暴雨造成的死亡和失踪人数可能在1100至1500人之间。

韩国《文化日报》引述消息人士的话报道称，新义州地区的水灾原因是由于上月27日的暴雨和涨潮，导致鸭绿江水位上升，无法顺利排出，最终引发了大范围的淹没。

面对朝鲜的洪灾，韩国红十字会周四发布声明称，韩方已准备好就救援物资的需求、援助规模以及物资运送方式与朝方进行讨论，并期待平壤方面能迅速回应。韩国政府周五再通过朝韩联络办公室联系朝方，但平壤尚未回应。

韩朝关系目前处于低谷，尽管朝韩联络渠道在2021年恢复，但自去年4月以来朝鲜一直没有回应韩国的联络。