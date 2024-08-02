日本7月平均气温126年来最高

日本的夏天一年比一年热，而且也可能一年比一年长。今年7月的平均气温比往年的平均值高出2.16摄氏度，是有统计的126年来最热的7月。气象局说，由于南部的太平洋反气旋正在增强，因此8月份的日本列岛将继续沸腾，高温天气也可能持续到9月或10月。

2023年7月，日本的平均气温高达25.96摄氏度，而今年更加炎热，探出平均为26.22度，比基准值（1991年至2020年的7月平均值）高2.16摄氏度，是日本气象机构自1898年开始统计以来的最热7月份，而且是连续两年打破纪录。

日本气象当局是以15个受城市化影响较小的观测站的气温作为计算标准。倘若根据东京千代田区、名古屋市千草区、大阪市中央区和福冈市中央区这四个高楼集中的大城市观测站为依据，那么可观测到的7月平均气温上升了约2.4度。

从统计数据看，7月份最高气温在栃木县的佐野市，29日的最高气温为41摄氏度。

日本气温连续两年创下历史新高引发学者的担忧。三重大学气象学教授立花义裕指出：“我们正面对极端高温是否会成为常态的边缘，应对全球变暖的对策是紧迫的问题。”

日本8月仍将被酷暑笼罩，当局最担心的是中暑问题。据日本放送协会数据，7月22日到28日一周内，日本全国有超过1万2000人因中暑被送入院，其中23人死亡，4442人须住院治疗。近年来，日本热死的人过千已很平常，2018年到2022年间，每年平均为1300人。这一数据也被指因为老龄化而增加，因为热死的人里有六成以上是65岁以上的长者。

在独居老人多的东京练马区，去年5月至9月有315人因中暑被送院，其中19人死亡，死者中11人是60岁或以上的独居人士。

练马区役所的义工江原盛回答《联合早报》询问时指出：“大多老人是因不开冷气而中暑。去年中暑送院的老人里，家里只是开着风扇。他们大多数认为开风扇就足够了，并不知道现在地球暖化造成的温度上升已非风扇能够应对。”

该区今年拨出8亿日元（约720万新元）预算，为老人家庭安装冷气和气温警铃系统；警铃系统会在气温过高时将信息传送给福祉部门。该区也在区公所、图书馆等88个公共设施设置“凉点”，除了鼓励人们在热天去吹冷气纳凉外，也提供应对酷暑的知识、发放冷却液和毛巾等降温用品。