真主党袭击以色列 称双方战斗进入新阶段

（贝鲁特／华盛顿综合电）黎巴嫩真主党星期四（8月1日）发射数十枚火箭弹，攻击以色列北部的军事基地和犹太人定居点。这是真主党自高级军事指挥官舒库尔遭以军炸死后首次对以色列发动袭击，中东局势演变让国际社会关注。

真主党攻击后不久，以色列军方进行反击，并声称以空军击中了真主党炮弹发射器。

当天早些时候，黎巴嫩卫生部说，四名叙利亚人在以色列对黎南村庄沙马的袭击中丧命。据知，死者是农民工，是同一家庭的成员。这次袭击还造成五名黎巴嫩人受伤。

真主党领袖纳斯鲁拉星期四在贝鲁特的舒库尔葬礼上指出，以军暗杀舒库尔和哈马斯领导人哈尼亚已经越过了红线，真主党与以色列的战斗如今进入了新阶段。

纳斯鲁拉表明，真主党肯定会进行报复，而现在的冲突已经演变成在各条战线上公开战斗。他重申，防止中东局势升级的唯一办法，就是以色列结束在加沙的战争。

自去年10月7日以哈冲突爆发以来，真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎巴嫩南部目标。

欧洲外交关系委员会分析​​师洛瓦特说，哈尼亚被杀至少“意味着现在与以色列达成停火协议，是完全不可能的”。

与真主党关系密切的消息人士透露，伊朗官员星期三在德黑兰会见了所谓的抵抗轴心代表，会上讨论了两种情况，即伊朗和盟友同时做出反击，或者各方轮番做出还击。

也门胡塞武装领袖马利克·胡塞星期四发表电视讲话时誓言，将对哈尼亚遇袭身亡做出军事回应。

舒库尔在7月30日被以军空袭炸死，隔天，哈尼亚在伊朗首都德黑兰下榻的住所遭袭身亡。伊朗最高领袖哈梅内伊指哈尼亚在德黑兰身亡，伊朗有责任为他复仇。国际社会担心，一旦伊朗介入，冲突规模将不可避免地扩大，后果不堪设想。

不过，有分析认为，对以色列的报复将会是有限度的。专门研究真主党的英国卡迪夫大学讲师萨阿德指出，伊朗及其代理组织所要采取的策略，应是有针对性的震慑以色列，同时避免爆发战争。

美国总统拜登星期四同以色列总理内坦亚胡通电话时表明，美方致力于捍卫以色列的安全，协助以色列抵御来自伊朗的一切威胁。

白宫发表声明，指拜登承诺为以色列提供新的防御军事部署，但没有透露细节。拜登在通话中要求内坦亚胡同意与哈马斯达成停火协议。

另外，哈马斯去年10月挟持以色列人质后，截至星期四已进入第300天，当天有数百名以色列人在特拉维夫游行，要求让人质获释。

法新社记者报道，许多示威群众穿着印有“300天”字样的T恤，他们在市区游行时高呼：“除非人质都回来，否则就没有胜利可言”。

根据以色列军方，有251人被哈马斯绑架，其中111人仍被扣押在加沙，但有39人已经死亡。

人质家属星期四发声明呼吁内坦亚胡签署停火协议，让人质回家。声明说，协议是确保人质获释，结束当前冲突，并让加沙启动重建进程的唯一可行途径。