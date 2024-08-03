美司法部起诉TikTok非法收集儿童数据

（旧金山综合电）美国司法部起诉TikTok，指它违反保护儿童网络隐私的法律，未获得家长同意就收集儿童的个人信息。

美国司法部联同联邦贸易委员会（FTC）星期五（8月2日）在加州联邦法院提起民事诉讼，指TikTok违反《儿童网络隐私保护法》（COPPA）。这项法律禁止网站在未经家长许可的情况下收集13岁以下儿童的个人信息。

诉状指TikTok曾于2019年与FTC就儿童隐私问题达成和解，之后却屡次重犯。即使是为13岁以下用户创建的儿童模式（Kids Mode）账户，平台也收集电邮地址和其他个人信息。

诉状说，TikTok的审查员平均只花五到七秒的时间查看每个账户，以确定是否属于儿童。诉状称TikTok收集的信息超出所需，还同Meta等合作伙伴共享了这些数据。

此外，TikTok使家长难以申请删除孩子的账号，也未采取任何措施确保孩子无法立即创建新账号。

FTC主席莉娜·汗在文告中说：“TikTok蓄意并多次侵犯儿童隐私，威胁全国数百万儿童的安全。”

FTC要求对TikTok不当收集数据的行为处以每天每项违规最高5万1744美元（约6万8670新元）的罚款。这意味着，如果美国政府胜诉，TikTok面临的罚款总额可高达数亿美元。

TikTok否认美方指控 坚称落实保护儿童措施

TikTok表明不同意上述指控，指称其中许多与过去的事件和做法有关，事实上是不准确的或已得到处理。公司也落实了保障措施，确保用户体验与年龄相符，并删除了疑似未成年用户的账号。

TikTok发言人说：“我们为自己在保护儿童方面所做的努力感到自豪，我们将继续更新和改进平台。”

TikTok在美国拥有约1亿7000万个用户，目前正在挑战美国政府要TikTok母公司字节跳动出售TikTok在美国资产的法律。有关法律要字节跳动在明年1月19日之前出售TikTok在美资产，否则将禁止TikTok在美国运作。

哈里斯与特朗普 先后开设TikTok账户

预料11月将代表民主党竞选总统的美国副总统哈里斯刚在7月25日正式开设TikTok账号。她的竞选团队本周曾告诉美国新闻网站Axios，哈里斯无意禁用TikTok，但希望改变其所有权。

共和党总统候选人特朗普也在6月入驻TikTok，并表明绝不会支持禁止TikTok。

不过，美国21州和50多名议员星期五支持司法部对TikTok的指控，他们在提呈给上诉法院的文件中，认为TikTok确实对国家安全和消费者隐私构成威胁。

他们在文件中说：“允许TikTok继续在美国运营而不切断与中国共产党的关系，将使美国人面临被中共取得和利用个人数据的风险。”