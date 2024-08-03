哈里斯确定代民主党出征 料下周选定竞选搭档

李月霞

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发布 / 2024年8月3日 9:38 PM
7月13日，美国副总统哈里斯和宾夕法尼亚州长夏皮罗参观宾州费城的一个车站市场。据报道，夏皮罗是哈里斯在考虑的竞选搭档人选之一。（路透社）
7月13日，美国副总统哈里斯和宾夕法尼亚州长夏皮罗参观宾州费城的一个车站市场。据报道，夏皮罗是哈里斯在考虑的竞选搭档人选之一。（路透社）

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（华盛顿综合电）美国副总统哈里斯在民主党的线上表决中已获得足够的党代表票，跨过民主党总统候选人提名的门槛。预料她即将选定竞选搭档，下周首次一同在费城公开亮相。

美国民主党全国代表大会8月1日（星期四）开始线上投票程序，推举总统候选人。约4700名党代表参与的线上投票定8月5日傍晚6时结束，正式结果随后公布。

投票开始一天半之后，民主党全国委员会主席哈里森即宣布，哈里斯已获得足以锁定提名的2350张党代表票。59岁的哈里斯是这次五天线上表决的唯一参选人。

哈里森说，哈里斯的支持票已超过多数，将在8月5日投票结束后成为民主党候选人。

线上投票标志着2024年民主党全国大会正式启动；不过，按程序，要到8月19日民主党数千名基层成员到芝加哥出席实体大会时，哈里斯才会正式接受提名为总统候选人，与共和党的特朗普在11月角逐总统大位。芝加哥集会从19日举行至22日。

民主党提前进行线上投票是为了尽早确定党内总统候选人，以便为选举造势。哈里斯在确定在党内获得足够支持票之后说：“我们必定会在这个选举中胜出。”

美国总统拜登7月21日宣布退出总统选战，改而支持副手哈里斯参选。哈里斯迅速获得民主党人的普遍支持，没人与她争夺党内提名。

拜登在社媒平台X说，他对哈里斯确定获得提名感到无比自豪。哈里斯的竞选团队也争取到三名高级顾问加入阵容，包括曾协助前总统奥巴马两次赢得总统选举的策略师。

美国副总统哈里斯（上排左）在周末与竞选副手可能人选会面。他们是宾夕法尼亚州长夏皮罗（上排中起）、肯塔基州长贝希尔、明尼苏达州长沃尔兹（下排左起）、亚利桑那州联邦参议员凯利以及交通部长布蒂吉格。（法新社）

哈里斯锁定民主党提名后，特朗普透露，他已接受福克斯新闻的建议，于9月4日在宾夕凡尼亚州与哈里斯进行竞选辩论。

特朗普与拜登原定于9月10日在美国广播公司（ABC）电视台举行第二场竞选辩论。哈里斯上阵后即表示愿意接受福克斯的电视辩论提议。特朗普则迟迟未接受与哈里斯辩论的挑战，理由是他在民调中领先，选民也已知道他和哈里斯对各项议题的立场。

民主党全国委员会星期五推出新广告，嘲讽特朗普害怕与哈里斯辩论，尤其是特朗普对堕胎问题的立场。

哈里斯挑选副手搭档

哈里斯接下来的重点工作之一是选定副总统竞选搭档。据报道，为吸引更广泛的选民，她拟出了一份以白人男性为主的人选名单。

《华盛顿邮报》引述知情者说，哈里斯已将可能人选的范围缩小至六人，本周末会一一面谈。预料她会在星期一做出选择，隔天就和副手人选在费城首次公开亮相。

报道说，哈里斯在考虑的六个人选包括肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）、伊利诺伊州长普利兹克（J.B. Pritzker ）、宾夕法尼亚州长夏皮罗（Josh Shapiro）、明尼苏达州长沃尔兹（Tim Walz）、交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）和亚利桑那州联邦参议员凯利（Mark Kelly）。

贝希尔、夏皮罗和布蒂吉格的代表证实，他们已取消了本周末的原定行程。路透社则引述消息报道，哈里斯星期五同布蒂吉格进行一对一会谈，持续了约90分钟。

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