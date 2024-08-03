哈里斯确定代民主党出征 料下周选定竞选搭档

（华盛顿综合电）美国副总统哈里斯在民主党的线上表决中已获得足够的党代表票，跨过民主党总统候选人提名的门槛。预料她即将选定竞选搭档，下周首次一同在费城公开亮相。

美国民主党全国代表大会8月1日（星期四）开始线上投票程序，推举总统候选人。约4700名党代表参与的线上投票定8月5日傍晚6时结束，正式结果随后公布。

投票开始一天半之后，民主党全国委员会主席哈里森即宣布，哈里斯已获得足以锁定提名的2350张党代表票。59岁的哈里斯是这次五天线上表决的唯一参选人。

哈里森说，哈里斯的支持票已超过多数，将在8月5日投票结束后成为民主党候选人。

线上投票标志着2024年民主党全国大会正式启动；不过，按程序，要到8月19日民主党数千名基层成员到芝加哥出席实体大会时，哈里斯才会正式接受提名为总统候选人，与共和党的特朗普在11月角逐总统大位。芝加哥集会从19日举行至22日。

民主党提前进行线上投票是为了尽早确定党内总统候选人，以便为选举造势。哈里斯在确定在党内获得足够支持票之后说：“我们必定会在这个选举中胜出。”

美国总统拜登7月21日宣布退出总统选战，改而支持副手哈里斯参选。哈里斯迅速获得民主党人的普遍支持，没人与她争夺党内提名。

拜登在社媒平台X说，他对哈里斯确定获得提名感到无比自豪。哈里斯的竞选团队也争取到三名高级顾问加入阵容，包括曾协助前总统奥巴马两次赢得总统选举的策略师。

美国副总统哈里斯（上排左）在周末与竞选副手可能人选会面。他们是宾夕法尼亚州长夏皮罗（上排中起）、肯塔基州长贝希尔、明尼苏达州长沃尔兹（下排左起）、亚利桑那州联邦参议员凯利以及交通部长布蒂吉格。（法新社）

哈里斯锁定民主党提名后，特朗普透露，他已接受福克斯新闻的建议，于9月4日在宾夕凡尼亚州与哈里斯进行竞选辩论。

特朗普与拜登原定于9月10日在美国广播公司（ABC）电视台举行第二场竞选辩论。哈里斯上阵后即表示愿意接受福克斯的电视辩论提议。特朗普则迟迟未接受与哈里斯辩论的挑战，理由是他在民调中领先，选民也已知道他和哈里斯对各项议题的立场。

民主党全国委员会星期五推出新广告，嘲讽特朗普害怕与哈里斯辩论，尤其是特朗普对堕胎问题的立场。

哈里斯挑选副手搭档

哈里斯接下来的重点工作之一是选定副总统竞选搭档。据报道，为吸引更广泛的选民，她拟出了一份以白人男性为主的人选名单。

《华盛顿邮报》引述知情者说，哈里斯已将可能人选的范围缩小至六人，本周末会一一面谈。预料她会在星期一做出选择，隔天就和副手人选在费城首次公开亮相。

报道说，哈里斯在考虑的六个人选包括肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）、伊利诺伊州长普利兹克（J.B. Pritzker ）、宾夕法尼亚州长夏皮罗（Josh Shapiro）、明尼苏达州长沃尔兹（Tim Walz）、交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）和亚利桑那州联邦参议员凯利（Mark Kelly）。

贝希尔、夏皮罗和布蒂吉格的代表证实，他们已取消了本周末的原定行程。路透社则引述消息报道，哈里斯星期五同布蒂吉格进行一对一会谈，持续了约90分钟。