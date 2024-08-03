金正恩指责韩媒捏造朝鲜洪涝受灾人数

朝鲜领导人金正恩谴责韩国媒体关于朝鲜洪涝灾害伤亡人数的报道，称这些数字是捏造的。

分析认为，金正恩对韩媒的猛烈批评及敌视态度，实际上暗示朝鲜拒绝接受韩国日前提出向朝鲜提供人道主义援助的提议。

朝中社星期六（8月3日）报道，金正恩访问营救鸭绿江流域水灾灾民的空军直升机部队。

报道称，直升机部队解救了4200名居民。为了表彰他们的贡献，金正恩授予这支部队勋章，并发表了激励演讲。

金正恩将灾民营救任务形容为人民保卫战，称这是比“击落敌机10架、100架更大的成果”。

同时，他对韩国媒体作出了猛烈的批评。

他说：“敌人的垃圾媒体推测，朝鲜受灾地区的人员伤亡超过1000人或1500人。在执行救援任务的过程中，有数架直升机坠落。这种捏造的舆论正在传播。首尔人这么宣传的目的很明确，敌人就是不变的敌人。”

金正恩说，虽然一架直升机在救援地区迫降，但飞行员都平安无事。

韩国政府星期四（1日）通过红十字会表示愿意向朝鲜提供救灾物资，帮助朝鲜应对最近的暴雨灾害。不过，韩方一直未得到朝鲜方面的正式回应。

有分析人士认为，金正恩对韩国媒体的猛烈批评及敌视态度，实际上暗示朝鲜拒绝接受韩国的援助提议。

朝鲜媒体也积极宣传金正恩亲自视察灾区和关心受灾居民。

一名受灾居民告诉朝中社：“领袖完全不顾自己的安全，就亲自到受灾地区视察，让我们很感动。”

分析指出，自然灾害带来的困境往往会使政府面临民心背离的风险。朝鲜媒体大力宣传金正恩亲自视察灾区和救援工作，意在展示领导人对人民的关怀和保护，以巩固他在国内的地位和声望。

另据法新社报道，俄罗斯总统普京表示愿意为朝鲜提供援助。

克里姆林宫星期六说，普京就朝鲜洪涝向金正恩表示慰问。他在发给金正恩的电报中说：“请代我向所有在暴风雨中失去亲人的人表示同情与支持。你们可以随时得到我们的帮助和支持。”