认罪协议撤销 九一一恐袭主谋共犯或面临死刑

（华盛顿综合电）美国国防部长奥斯汀撤销了军事委员会召集人授权签署的九一一恐怖袭击事件主谋及两名同伙认罪协议，这意味着三名被告难以逃过死刑。

奥斯汀在星期五（8月2日）签署的备忘录中，收回军事委员会召集人埃斯卡利尔（Susan Escallier）就此案达成审前协议的授权。他说：“基于与被告达成审前协议这项决定的重要性……我认为应该由我来负责作此决定。”

奥斯汀还撤销了埃斯卡利尔7月31日签署的三项审前协议。

埃斯卡利尔是古巴关塔那摩湾战争法庭监督员，7月31日批准检察官和三名被告达成的认罪协议。她在协议上签字时，奥斯汀还在国外访问，当天才回到美国。

五角大楼7月31日发表简短声明，指涉及2001年9月11日恐袭的主谋穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）与共犯阿塔什（Walid bin Attash）及豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）已经同意认罪，由检察官与三名被告经过两年谈判达成的认罪协议细节暂不公开。三人同意承认共谋罪，换取无期徒刑裁决，而不是在关塔那摩监狱等待审判，最终可能被判死刑。

奥斯汀签署的备忘录实际上是将该案恢复为死刑案。围绕案件的大部分法律争论聚焦于涉案人遭受中央情报局酷刑，以及他们是否能得到公正的审判。日前达成的认罪协议本可避免这个棘手的法律争议。