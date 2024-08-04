日本旅游业复兴 公厕却成“观光公害”

日本当局已将“观光污染”视为振兴旅游业必须正视的一大课题，并开始讨论在旅游景点向游客征收“入场税”、“环境税”等非法定税种。其中，如何改善公厕卫生，是日媒近日热议的课题之一。

日本一些风景区为预防游客过多影响生态，已开始征收环境税。例如，北海道美瑛镇正在考虑一项针对游客的税收，为解决过度旅游带来的卫生问题提供资金。据媒体报道，日本其他地方考虑出台类似收费政策，也主要是为改善公厕等设施，应对日益严重的观光区厕所不足问题。

神奈川镰仓的著名寺庙多，是外国游客的打卡点。然而，这个小地方的公厕不多，人有三急，许多游客不得不到商店和便利店里去借厕所。随着观光客越来越多，近期最常见的是在店外等厕所的人龙，这被指已影响了店家做生意。

《朝日新闻》日前的报道述说了店家们的痛苦，指“洗手间的队伍有时会延伸到商店外面，导致购物者无法入店。商家们也会遇到不守规矩的游客，将厕纸以外的东西丢到马桶里，导致厕所堵塞。无论是修理或者是清洁，厕所问题已成了店家们额外的负担。有店家为水费增加发愁，说因为游客使用厕所，让其每月要多付10万日元（约910新元）的水费。在忍无可忍的情况下，当地一些商家只好将厕所上锁，谢绝游客借厕所。

报道也了解到，因海外游客卫生习惯不同，给当地在厕所卫生管理上带来麻烦。为让外国游客了解到用厕所的基本礼貌，每个厕所都会贴上如韩文和中文的外语说明文。一些甚至清楚写了“不要把冰棒棍和吃完的食物垃圾扔到马桶里，以免造成马桶阻塞”。

日本著名卫厕设备公司TOTO，2018年曾对150名外国游客进行调查，发现厕所的评价好坏可影响一个旅游区的评价。有45.3%的外来游客认为，“想去的观光景点，厕所得明亮且无异味”。做出这一回答的人数第二多，仅次于回答“无线上网多的地区”。另一方面，外国游客也认同“厕所又黑又臭”的旅游景点不会想再次探访。

镰仓市观光协会常务理事大津定博不久前说：“垃圾和厕所等卫生问题，是本区面对的一大问题。我们也希望能做到一流的旅游景点有一流的厕所，正在考虑用于振兴观光的预算来改修公厕。”

镰仓旅游业蓬勃，但该市在清扫厕所上的花费也相当惊人。该市有39个公共厕所，每年的清洁费约4200万日元，水费约1200万日元。游客多的镰仓车站，厕所使用量最大，员工每天要清洁六次才能维持清洁度。到了周末和假日，清扫还得增加到九次。据悉，该车站为了补贴这笔开销，常年在入口处放了一个自由捐款箱，每年可筹到70到80万日元的捐款。