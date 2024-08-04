极端天气持续 保险损失比历史标准高七成

（慕尼黑彭博电）德国的数据显示，自然灾害在2024年上半年造成约620亿美元（823亿新元）的保险损失，比过去10年的平均水平高出约70％。

德国慕尼黑再保险公司（Munich Re）汇编的数据显示，美国天气灾害所造成的保险损失最大，单是暴风雨造成的保险损失就超过340亿美元。损失最大的单一自然灾害是日本西海岸在元旦发生的地震，损失总额估计为100亿美元，其中约20亿美元有投保。

公司气候咨询主管格林在电话采访中说：“显然，气候变化起了作用。”他说，其他值得注意的包括很少发生洪水的迪拜等地区闹洪灾。

极端野火、干旱和洪水颠覆了历史标准。总体而言，自然灾害在前六个月造成的财物损失达1200亿美元，迹象表明，2024年剩余时间气候缓和的机会不大。气象学家预测，飓风的活跃程度达近年来高峰之一，同时，从美国加利福尼亚州到加拿大艾伯塔省的北美大部分地区野火肆虐。格林说，“持续更长时间的热浪引发了森林火灾。”

慕尼黑再保险公司指出，气象、社会经济和承保数据都表明，与恶劣天气事件相关的风险模式正在发生变化。气候变化引发的风暴和火灾发生频率更高，建筑密集区增多导致财产损失风险加大，向保险公司索赔的金额因此增加。

格林指出，过去七年来，有六年自然灾害的保险损失在1000亿美元以上，此数高于历史平均水平，但保险业必须适应这一水平。