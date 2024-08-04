面对骚乱和增税压力 斯塔默蜜月期已结束

（伦敦彭博电）英国新首相斯塔默领导的工党原本很可能希望，他们在近20年来的首次选举胜利，能够带来持续一整个夏季的政治蜜月期。然而，治理这个脆弱国家的挑战，使新政府上台所产生的振奋作用，在不到一个月内便已消散殆尽。

英国财长里夫斯星期一（7月29日）警告，政府必须在10月份公布的预算案中增加税收，以填补公共财政缺口。此举将违反工党对选民的竞选承诺。

在这同时，英格兰部分地区爆发骚乱，使斯塔默政府雪上加霜。骚乱起因是有人在网上散播不实消息，称持刀血洗英格兰西北部南港儿童舞蹈坊、导致三名儿童死亡的凶手是回教徒移民。

民意调查机构JL Partners负责人马奎尔（Scarlett Maguire）指出：“除了南港和其他地方发生的骚乱，以及潜在的增税措施，斯塔默还面临着相当多的问题。如果不能在经济、国家医疗服务体系（NHS）和移民问题上交出明确成绩，英国普遍存在的反政治情绪肯能会变得更难以消除。”

工党议员对里夫斯增税言论引起的反应深感担忧，因为人们更关心工党是否在税务计划上对选民撒了谎，而不是前任保守党政府是否隐瞒了公共财政的真实情况。

此外，随着保守党垮台，法拉奇领导的右翼改革党对工党构成了更大的威胁。工党的竞选策略以拉拢中间派选民为主，改革党则利用民粹主义和反移民信息来给工党政府制造麻烦，这些信息吸引了部分选民，包括近期骚乱地区的选民。

预料，斯塔默将继续把自己所作出的不受欢迎的决定，归咎于保守党留下的烂摊子。然而，这些问题如今已成为新政府的责任，英国民众最终将根据他和里夫斯做出的政治决定，为他们的表现评分。