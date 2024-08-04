特朗普哈里斯为电视辩论时间相持不下

（华盛顿／亚特兰大综合电）美国共和党总统候选人特朗普与新竞选对手哈里斯，就何时展开选前第二场电视辩论相持不下。特朗普主张改在向来支持他的福克斯新闻电视台辩论，但哈里斯团队拒绝，并讥讽特朗普临阵退缩，想要逃避原定在美国广播公司电视台举行的辩论。

特朗普和民主党原来的总统候选人拜登早前同意9月10日在美国广播公司（ABC）电视台举行第二场竞选辩论。不过，在拜登确定放弃寻求连任，改由副总统哈里斯代表民主党竞选总统后，特朗普改变初衷，表明不参加这场辩论，改而提出9月4日在福克斯新闻电视台与哈里斯辩论。

特朗普星期五（8月2日）在他的社交媒体平台Truth Social发文说：“我已同福克斯新闻达成一致看法，将于9月4日与哈里斯辩论。”

他还说，这场辩论的规则与之前他与拜登的首场辩论类似，地点则在关键的宾夕法尼亚州举行。

他提到，拜登退选，意味着之前的协议已终止，因此他不会参加之前敲定于9月10日举行的辩论。

哈里斯星期六（3日）在社媒X平台说，她准备如期出席9月10日的辩论，并嘲笑特朗普曾夸口“何时何地都会奉陪”，如今却变成“特定时间、特定的安全地点”。

她说：“我会在他此前同意的9月10日出席。希望到时能见到他。”

哈里斯的发言人泰勒也嘲讽特朗普已开始胆怯，并指哈里斯的竞选团队很乐意在商定的9月10日辩论之后，再讨论接下来的辩论。

不过，特朗普星期六反击哈里斯才是害怕参加辩论的人。他说：“我会在9月4日与她见面（辩论），否则干脆不见。”

现年59岁的哈里斯星期五已获得足够的民主党代表支持，成为民主党总统候选人。数项民调显示，她和特朗普（78岁）目前势均力敌；两人近日忙着周游各州拉票。

特朗普忙于测试攻击这名新对手的策略和手法。星期六晚上，他在亚特兰大的造势集会上批评哈里斯的性格，以及她担任副总统期间倡导的政策。他也继续质疑哈里斯的种族身份，并对她展开人身攻击，称她是“疯子”“智商低”“马克思主义检察官”和“激进左翼怪胎”。

特朗普还说，如果哈里斯当选总统，将导致经济崩溃。他告诉支持者：“她是一场恐怖秀。”

特朗普的竞选搭档、共和党副总统候选人万斯，当天也在集会上抨击哈里斯，指她过去几个月都参与“大规模掩盖总统（拜登）精神不济”的行动。

特朗普竞选团队此前多次质疑81岁的拜登精神健康状况欠佳。万斯告诉支持者：“任何盲目地对拜登的无能视若无睹的人，太不诚实了，不愿承认这一点的人，都不配当总司令。”