伊朗和真主党报复在即 以色列准备应对多方袭击　

（耶路撒冷综合电）当地消息显示以色列正加紧准备，应对伊朗和黎巴嫩真主党可能即将发动的报复行动。以色列当局预计，袭击可能来自多达五条战线。美国和以色列官员说，伊朗最快可能在星期一（8月5日）就对以色列动手。

据以色列第12频道报道，以色列安全机构正处于最高戒备，以美国为首、成员包括英国和阿拉伯盟国的国际联盟，也在准备协助以色列阻止和拦截可能来自多方的袭击，包括派战斗机和战舰进行巡逻。

以色列新闻网站Ynet也报道，以色列领导层周末举行安全会议，讨论如何应对可能涉及“五条战线”的可能袭击，但没有进一步说明。报道引述以色列高官说，美国恐怕难以阻止这样的袭击，以色列可能会出现大量伤亡。

黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔7月30日被以军空袭炸死，隔天哈马斯政治局领导人哈尼亚也在伊朗遇袭身亡，真主党和伊朗誓要为两人复仇。

伊朗《世界报》（Kayhan）周六在社论中警告，与4月13日伊朗对以色列的袭击几乎完全遭到挫败不同，这一次伊朗将更加深入，打击以色列主要城市如特拉维夫和海法、战略中心和官员住所。

伊朗4月的袭击是为了报复以色列空袭伊朗驻大马士革外交设施。当时，伊朗发射的导弹和无人机大多被美国主导的国际联盟拦截。美国新闻网站Axios报道，美国中央司令部司令库里拉周六抵达中东访问，预料他将寻求再度动员这个国际联盟来协防以色列。

报道引述美国和以色列官员的话说，伊朗可能最快于周一袭击以色列。美国官员认为，伊朗的报复方式会与4月袭击差不多，但规模或更大，真主党也可能参与其中。

美国总统拜登周六被问及，伊朗是否会在报复以色列的问题上做出退让时回应：“我希望会。我不知道。”法国外长塞茹尔内和美国国务卿布林肯同日通电话，呼吁中东各方克制，避免爆发地区冲突。

法国、加拿大、约旦、美国、英国、意大利、瑞典、沙特阿拉伯等都呼吁本国公民离开黎巴嫩。法国星期天（4日）警告，由于地区安全局势高度不稳定，在黎巴嫩的法国公民应尽快离开，在伊朗的法国公民也应尽可能暂时离开。

美国大使馆警告，选择留在黎巴嫩的美国公民应做好长时间在地避难的准备。英国呼吁公民趁还有商业航班运行时离开黎巴嫩。

伊朗伊斯兰革命卫队周六发声明称，将在适当的时间和地点，以适当的方式针对哈尼亚之死做出严厉回应。声明再度把矛头指向以色列，并称美国政府支持了以色列的袭击。

革命卫队称，哈尼亚是被一枚弹头约重七公斤的短程射弹炸死。《纽约时报》早前则引述消息报道，哈尼亚是被藏在他下榻的德黑兰宾馆的爆炸装置炸死，该装置早在约两个月前就藏好，它是被远程引爆。

真主党周六说，它向以色列北部地区发射了数十枚火箭弹，以报复以色列对黎巴嫩南部的袭击。哈马斯同日说，以色列空袭加沙城一所收容难民的学校，导致至少15人死亡。当天早些时候，以军两次空袭约旦河西岸，哈马斯称有九名武装分子死亡，包括一名哈马斯指挥官。

在以色列中部城市霍隆（Holon），一名巴勒斯坦人星期天持刀砍死两人，另有两人受伤。哈马斯未承认对这起袭击事件负责，但指这是对以色列袭击巴勒斯坦人以及哈尼亚遭暗杀的“自然反应”。

目前，哈马斯已就挑选新领导人展开广泛磋商。专家认为，接替哈尼亚的热门人选是哈马斯政治局创始成员马沙尔（Khaled Mashaal），以及与哈尼亚关系密切的哈亚（Khalil al-Hayya）。