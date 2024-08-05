澳洲恐怖威胁升级 遇袭可能性逾50%

（悉尼综合电）澳大利亚评估显示，国内的极端思潮有所上升，未来一年发生袭击的可能性超过50%，当局因而把恐怖威胁级别由“可能”（possible）提升至“极可能”（probable）。

澳大利亚星期一（8月5日）宣布更新威胁等级，这是澳洲两年来首次调高恐袭威胁级别。

澳洲总理阿尔巴尼斯说，他是根据安全部门建议调高威胁级别，但这不意味着澳洲面对迫在眉睫的威胁。“越来越多澳洲人正受极端意识形态影响，这类意识现在更加多样化，我们有责任保持警惕。”

澳洲安全情报组织（Australian Security Intelligence Organisation，简称ASIO）总监伯吉斯指出，没有迹象显示澳洲即将发生袭击，但未来12个月暴力威胁会增加。“澳洲的安全环境正在恶化，更加动荡，而且更加难以预测。”

他说，中东地区紧张局势是威胁等级上升的因素之一，它助长不满情绪，推动抗议活动，破坏社会凝聚力，而出于政治动机的暴力，与间谍活动和外国干涉，是澳洲主要面对的安全问题。

过去四个月中，有八起“袭击或破坏”涉及或可能与恐怖主义有关，但伯吉斯拒绝进一步对这些事件发表评论。

不过，伯吉斯警告，袭击可能在几乎没有任何预警的情况下发生。

他指出，社交媒体和加密应用程序使威胁“更难预测和识别”，而美国和英国也在努力应对极端意识形态的兴起。“各国政府都担心青年激进化、网络激进化和新混合意识形态的兴起。”

阿尔巴尼斯也说，政府正在与社交媒体公司合作，删除极端和暴力内容，并试用年龄验证技术。

今年4月15日，新南威尔士州一座教堂内发生持刀伤人事件，一名亚述基督教牧师在布道时被一名16岁少年刺伤，少年过后被控犯下恐怖行为。今年5月4日晚上，16岁少年在西澳首府珀斯南郊惠勒顿持刀伤人，警方使用电击枪制止未果后，将他击毙。警方怀疑这是一起恐怖袭击。

澳洲自2003年引入恐怖威胁定级体系。2014年，澳洲曾因极端组织“伊斯兰国”构成的安全影响等因素，将恐怖威胁级别提升至“很可能”。2022年11月则降至“可能”。