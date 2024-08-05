美国拟禁止自动车用中国软件

（华盛顿综合电）路透社引述消息人士说，美国商务部预计将在未来几星期提议禁止在自动驾驶和联网汽车中使用中国软件。

拜登政府计划发布的新条例将禁止美国第三级以上的自驾车使用中国软件，这也意味中国公司生产的自驾车将被禁止在美国公路上进行测试。在美国，第三级是指有条件的自动化驾驶，允许驾驶员除驾驶之外，也能看电影或使用智能手机等，但受到一定条件的限制。

此外，美国还计划提议禁止装有中国开发的先进无线通信技术组件的汽车在美国上路。

消息人士透露，汽车制造商和供应商须核实他们的联网汽车或先进自动驾驶车的软件，都不是在中国这类“令人担忧的外国实体”开发的。

美国商务部上个月说，它计划在8月发布有关联网汽车的拟议规则，并预计将对中国和其他被视为对手的国家制造的一些软件施加限制。

美国商务部发言人星期天（8月4日）受询时表明，对联网汽车与网联技术相关的国家安全风险感到担忧。

中国驻美大使馆发言人回应时指出，电动车是个全球化行业，只有分工合作才能实现互利共赢，只有公平竞争才能带来技术进步，中方将坚定维护自身合法权益。

美国担心联网汽车能通过驾驶员监控系统，监听或记录车内的对话或控制车辆。此前，商务部长雷蒙多在5月指出，这对美国构成相当大的国家安全风险，因此决定采取行动解决这个隐患。