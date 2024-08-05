哈里斯支持率再领先特朗普1百分点

（华盛顿综合讯）美国民主党总统候选人哈里斯在又一个全国民调中反超对手特朗普1个百分点，逆转了民主党自竞选活动开跑以来一直落后共和党的局面。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）和数据调研公司YouGov星期天（8月4日）发布的民调显示，现任副总统哈里斯在全国的支持率不但已追上共和党总统候选人特朗普，还以微弱优势领先。在选情激烈的摇摆州，哈里斯和特朗普的表现则旗鼓相当。

这与路透社和益普索上周发布的民调结果一致。

在交棒给哈里斯前，民主党的总统候选人拜登在全国民调中平均落后特朗普1至3个百分点。

对刚于上周末才获民主党确认为总统候选人的哈里斯而言，这是个好消息。不过总统竞选只剩三个月，哈里斯必须抓紧时间争取更多选民支持，追平特朗普在经济等重要议题上占据的民意优势。

根据CBS/YouGov的民调，虽然只有51%的受访者认为特朗普的认知能力足以胜任总统职务，但45%的人相信特朗普当总统后，他们的经济状况会改善。相对的，尽管有64%受访者认为哈里斯有能力，只有25%相信她能改善人们的经济状况。

美国前总统特朗普（中）上个星期六（8月3）在佐治亚州的竞选活动上展示一副描绘他早前遇刺后高举拳头向支持者示意的画作。袭击事件发生后，特朗普的支持率显著升高，但他与对手的差距已随着民主党临阵换将而被抹平。（彭博社）

哈里斯的副手人选将成为她影响舆论的一个关键。消息人士说，哈里斯上个星期六（3日）已与负责审查潜在竞选搭档背景的律师事务所会晤，并陆续会见了多名搭档人选，包括交通部长布蒂吉格。

三名热门的副手人选——明尼苏达州长沃尔兹（Tim Walz）、宾夕法尼亚州长夏皮罗（Josh Shapiro）和亚利桑那州参议员凯利（Mark Kelly）则于星期天到哈里斯在华盛顿的官邸与她会谈。

这三人在吸引郊区、白人和中立选民方面，各有优势，但夏皮罗和凯利在以哈冲突和劳工问题上的立场也招致工会批评。

哈里斯据说将于星期一晚上或星期二（6日）上午通知所有人选她的决定。

民主党早前发动的“共和党员挺拜登”宣传计划，星期天已正式更名为“共和党员挺哈里斯”。至今已加入的共和党人包括曾于2020年共和党初选挑战特朗普的马萨诸塞州前州长韦尔德（Bill Weld）和伊利诺伊州前众议员沃尔什（Joe Walsh），以及特朗普前新闻秘书格里沙姆（Stephanie Grisham）等。

当了十年共和党众议员的施奈德（Claudine Schneider）告诉美国有线电视新闻网（CNN），帮助哈里斯竞选是为了让国家可以向前进，也“给我们时间复兴一个反映林肯、罗斯福和里根价值观的共和党”。