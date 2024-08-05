朝鲜在边境部署战术导弹发射车

朝鲜领导人金正恩说，朝鲜将在短期内升级核武力量，并将250辆新型战术弹道导弹发射车部署在最前线。分析指出，此举是为了牵制将于8月中旬举行的韩美联合军演，同时试图通过展示军事力量来团结受洪水影响的灾民。

朝中社星期一（8月5日）报道，朝鲜领导人金正恩4日在平壤出席新型战术弹道导弹武器系统移交仪式，并参观了将成为朝鲜武装力量核心攻击型武器的新型战术弹道导弹发射车。

金正恩在仪式上发表讲话说，朝鲜的军事力量将持续发展，尽可能在最短时间内遏制敌人的一切核威胁，构建更完善、更高水平的核力量态势进行自卫。

他说，250辆新型战术弹道导弹发射车已移交给边境第一线部队。朝军凭借具有压倒性的攻击力量优势掌握了主导权，实现火力任务空间的多元化，战术核武器的有效性也进一步提高。

从朝媒发布的照片来看，当天交接的武器可能是射程可达150公里的近程弹道导弹（CRBM）“火星-11丁”的发射车。该发射车上配备了四个方形发射管，这意味着每辆发射车一次可发射四枚导弹。

金正恩指出，美国所主导的同盟关系已经转变为以核为基础的军事集团，其本质已发生了变化。对话和对抗虽能成为朝方的选项，但朝鲜必须更为彻底地准备与美对抗，这是对过去30多年来朝美关系的总结。朝鲜面对的美国不仅仅是某一届政府，而是世世代代的敌对国家。

分析认为，他的这番话意味着，无论11月美国大选的结果如何，朝鲜都将继续致力于非法的核和导弹开发。

然而，即使朝鲜将这些发射台部署在前线，是否会对韩军造成威胁仍是未知数。

分析认为，比起实战部署的可能性，朝鲜更多是为炫耀武力，达成政治目的。

韩军相关人士说，朝鲜过去也曾声称要把武器部署在前线，但没有履行。韩方因此认为，这次可能也只是炫耀。

此外，专家认为，朝鲜北部遭受巨大洪灾的情况下，金正恩强行举行这么大的活动是为了巩固内部团结。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出认为，这是为了尽快结束灾后重建，扭转局面，向国内外传递了国家防卫丝毫没有疏忽的信息。

统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜同时展示250架发射车，是针对8月19日开始举行的韩美联合军演发出警告。

另外，金正恩的女儿金珠爱也出席了当天的活动。这是金珠爱自今年5月14日以来首次在公开场合露面。