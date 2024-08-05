AI假信息充斥社媒　误导美国选民引担忧

（华盛顿法新电）随着美国总统选举逐渐升温，网络上出现了大量人工智能（AI）驱动的政治虚假信息，引发人们对这类信息操纵选民的担忧。

今年11月的选举被广泛称为美国首场AI选举。专家指出，利用AI技术制作的虚假视频和图片可能误导选民，甚至让他们放弃投票，这可能影响选举结果。

亿万富豪马斯克上周在自己旗下的社交平台X转发了一段视频。该视频使用AI深度伪造技术，模仿民主党总统候选人、副总统哈里斯的声音，讽刺拜登总统老态龙钟，还“自称”不知道如何当总统。

视频的观看量很快突破1亿次，但马斯克并未标明这是深伪视频，引发巨大争议。研究人员担心，观众可能会错误地认为哈里斯是在自嘲并侮辱拜登。

法新社的事实核查人员还揭穿了其他AI造假行为，包括拜登咒骂批评者的视频，以及警方强行逮捕共和党总统候选人特朗普的照片。

非营利组织CivAI联合创始人汉森说：“最近这些例子极具代表性，说明了深伪技术将如何被用于未来的政治活动。”他担心伪造图像和视频将被用来激起愤怒和加剧党派紧张局势。

200多个团体已在4月要求加大打击AI虚假信息的力度，并谴责科技巨头几乎没有在这方面采取实质行动。不过，一些科技公司表明，他们已在开发对AI生成内容进行标记的系统。