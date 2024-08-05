七国集团促中东冲突各方保持克制

（罗马／华盛顿综合电）以色列与宿敌的冲突随时扩大，各国对此忧心忡忡。七国集团（G7）星期一（8月5日）发表声明，敦促中东各方保持克制，并缓和紧张局势。

G7指出，最近的连串冲突可能引发更广泛的冲突，呼吁所有各方避免再次陷入恶性循环的复仇暴力，采取建设性的行动缓和局势。意大利外长塔亚尼说，G7国家深切关注局势的演变，担心冲突升级，可能从黎巴嫩扩大成区域危机。

消息人士透露，美国国务卿布林肯在星期天的G7外长会议上说，伊朗和黎巴嫩真主党对以色列的袭击最早可能在星期一开始。美方不知道确切的时间，但认为袭击将在未来24至48小时内展开。

美国副国家安全顾问费纳接受美国广播公司（ABC）采访时说，美国正为一切可能情况做准备。

费纳说：“五角大楼正在向中东地区转移重要资产，为保卫以色列免受袭击作好准备。同时，我们正在努力通过外交途径缓和局势，因为我们认为一旦爆发区域战争，对任何一方都没有好处。”

以军星期天表明，以色列的国防政策维持不变。以军发言人哈加里说，当局已启动一个新系统，可在发生任何紧急情况时向人民发布警报。

以色列正在加紧应战的准备，以方预计将面对来自黎巴嫩真主党、也门胡塞武装和伊朗的围攻。

近日，真主党军事指挥官舒库尔被以军炸死，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遇袭身亡，伊朗和真主党誓要为两人复仇。

伊朗外交部发言人卡纳尼星期一说，伊朗有“合法权利”就哈尼亚遇刺事件作出回应。他强调，伊朗并不打算加剧区域紧张局势，但认为必须惩罚以色列，以防止进一步的不稳定。

卡纳尼呼吁美国停止支持以色列，指国际社会未能履行维护中东稳定的义务。

法国总统马克龙和约旦国王阿卜杜拉二世星期天通电话，对中东危机表示深切担忧，强调必须不惜一切代价避免中东的军事冲突升级。

法国总统府会后对媒体说，两名领导人呼吁“各方结束恶性循环的报复行动，保持最大限度的克制，承担起保障民众安全的责任。”

约旦外长萨法迪星期天更罕见访问德黑兰，与伊朗总统佩泽希齐扬和代外长巴盖里讨论区域局势，呼吁避免暴力升级。

另一方面，由于担心以色列和真主党会爆发全面战争，黎巴嫩首都贝鲁特的国际机场星期天出现大批准备撤离的旅客。但因为多家航空公司取消或延误航班，机场出现长长的人龙。

一些航空公司包括德国汉莎航空和法国航空已推迟或暂停飞往黎巴嫩的航班。

贝鲁特附近一家旅行社告诉法新社，他们接到许多客户的电话，希望能尽早离开，担心被困在黎巴嫩。但由于航班取消和需求增加，要找到机位非常困难，尤其是前往欧洲国家的航班。

对许多在国外工作或读书，以及每年暑假回国探亲的黎巴嫩人来说，紧张局势和航班取消也打乱了他们的旅行计划。

美国、英国、加拿大、意大利、瑞典、约旦和沙特阿拉伯等国家已经呼吁国民离开贝鲁特。法国星期天要求国民离开黎巴嫩和伊朗。