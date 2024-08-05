日自民党下月总裁选举 岸田面临退选压力

日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将在9月底届满。最新民调显示，有七成的受调查者希望换首相。日本媒体认为，若岸田决定不参选，可能推其副手内阁秘书长林芳正上阵。前人气首相小泉纯一郎之子、前环境部长小泉进次郎也被热传是一匹黑马。

自民党于星期一（8月5日）召开总裁选举管理委员会第一次会议。按照党规，选举必须在岸田届满之前的9月20日到29日之间举行。委员会宣布，会在本月20日前公布投票时间表。

自民党政治金钱丑闻和党内第一大派系安倍派的瓦解，促使该党在这次选战中不得不明示要透明。选举管理委员会委员长相泽一郎说：“我们将认真对待党的困难处境，以新的决心，进行公平公正的总裁选战。

JNN新闻网周一发布的民调显示，岸田的支持率比上月调查提高4.1个百分点，达到31%。但有超过七成的民众表明，“希望在9月的自民党总裁选举中看到岸田落马”。即便是自民党的支持者也对他没有好感，有近六成不希望他连任。

根据日本放送协会（NHK）消息，岸田周一告诉幕僚，将在出访中亚后的本月中旬宣布是否要参加总裁选举。报道指岸田面临党内要求他卸任的压力，认为他无法领导自民党赢得下一次大选。

日经新闻报道，岸田正在为自己铺后路。他上周末与党名誉会长麻生太郎进行长谈。麻生是扶持岸田上位之人，不排除两人是在讨论这次总裁选战的布局。隔天，岸田传召了林芳正长谈，显示他有意捧林芳正作为接班人。

林芳正是岸田派系第二号人物。据报岸田有意捧林芳正作为接班人。（路透社）

林芳正周一在记者会上就是否参选的提问回答：“作为内阁官员，我不想回答。我深信，首相将致力于恢复政治信任、实施经济政策和外交政策。”

据报道，前首相菅义伟也在为总裁选战布局，他有意从被称为“石小河”的前干事长石破茂、前环境部长小泉进次郎以及数码部长河野太郎中选出一位，成为与岸田派打对台的人物。

日本媒体也对谁适合担任下一任首相做了调查，结果显示石破稍胜小泉和河野几分。可是分析认为，石破在党内不受欢迎。因此，目前被看好的是排名第二的小泉。