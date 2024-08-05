孟加拉总理逃出国 军方组建临时政府

（达卡／新德里综合电）孟加拉血腥示威持续数周后，总理哈西娜舍弃15年权位，携家人逃出国门。军方出面宣布，组建临时政府。

孟加拉陆军参谋长扎曼星期一（8月5日）下午宣布，76岁的哈西娜已经辞职。“孟加拉遭受极大损失，国家经济也受到打击，许多人被杀害，现在该停止暴力了。”

扎曼在对全国讲话时说，他已邀请政治领导人参加会议，并将与总统沙哈布丁讨论组建看守政府，预计星期一晚上可达成解决方案。他呼吁人民，“给我们一些时间，我们会找到解决方案。若情况有所好转，就不需要紧急状态。”

据报道，示威者星期一下午冲进哈西娜官邸，哈西娜赶紧与姐妹乘直升机逃离孟加拉。

美国有线电视新闻网的印度频道CNN-News18引述知情人士称，哈西娜已抵达印度东北部的阿加尔塔拉（Agartala），并透露印度将为哈西娜提供安全通道。知情者说，哈西娜的最终目的地是英国伦敦。

星期一早上，孟加拉首都达卡的士兵和警察封锁通往哈西娜官邸的道路，但学生领导的大批人群按计划涌上街头，推倒路中障碍物，一些人爬上坦克跳舞，随后数百人冲破哈西娜官邸的大门。

孟加拉24频道电视台播放人群冲进官邸大院的画面，他们向镜头挥手庆祝，有人拿走家具和书籍，带走了鸡肉、鱼和蔬菜，另有人砸碎孟加拉国父、哈西娜父亲拉赫曼的雕像。

示威者冲进总理府前，在美国的哈西娜儿子乔伊在脸书发文，敦促孟加拉安全部队遏制抗议示威继续蔓延。“（安全部队的）职责是保护人民，保卫国家，维护宪法……这意味着不让任何未经选举产生的政府掌权。”

哈西娜离境后，孟加拉军方宣布，达卡国际机场关闭六小时。印度也已暂停往返孟加拉的所有列车服务。

华盛顿威尔逊中心南亚研究所所长库格尔曼警告，哈西娜离去“留下巨大的真空状态”。他说，如果是和平过渡，政权由临时机构接管，政局不稳定的风险不大，但在暴力持续后的过渡期，则可能会有更多不稳定和内外问题。

孟加拉这轮示威活动6月开始，到7月中旬却演变成暴力事件。这场抗议活动源于政府试图恢复公务员配额制，把部分职位预留给退伍军人的亲属，但孟加拉失业率高达40%，有1800万年轻人失业。示威者认为，配额制打击年轻人的就业机会，因此奋起抗议。

尽管孟加拉最高法院上诉庭已下令，93%的政府职位不设配额，但仍无法平息抗议活动。政府接着中断互联网服务，并实施全国范围宵禁。

在星期天（4日）的示威活动中，警方发射催泪瓦斯和橡皮子弹驱散数万名示威者，造成至少94人丧命，包括14名警察。这是爆发示威以来，伤亡最惨重的一天。星期一也有56人死亡，使得死亡人数上升到超过300人。

哈西娜从2009年开始执政，并于今年1月在没有“真正”反对派的选举中获胜，赢得第五届任期。哈西娜执政以来，一直被指利用国家机构压制异议和媒体。

示威活动爆发以后，大批民众纷纷要求罢免哈西娜，反对派和人权组织也指责政府过度使用武力镇压示威者。