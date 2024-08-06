澳大学：政府限制留学生人数将导致1.4万人失业

（堪培拉彭博电）澳洲大学联盟首席执行长警告，若政府仓促落实措施，限制国内大学招收国际学生，将导致逾万工作岗位流失，以及数十亿澳元的经济损失。

澳洲大学联盟首席执行长希伊星期二（8月6日）在堪培拉出席参议院听证会时表明，若政府限制国内大学可招收的留学生人数，可能会导致1万4000个工作岗位流失，并造成约43亿澳元（约37亿新元）的经济损失。

希伊说：“国际教育行业是继采矿业之后的第二大出口行业，为我们带来近500亿澳元的经济贡献，并支撑约25万个工作岗位……目前，没有其他主要出口行业须面临国际教育行业受到的待遇。”

澳洲政府是于今年5月发表2024年的财政预算案时披露有意限制国际学生人数。当局尚未确定这项限制措施的最终细节，但议会拟在8月15日前针对政府的草案提呈报告。限制措施预计于2025年1月1日才生效。

澳洲国立大学高等教育专家诺顿本月发布报告，建议政府先观察去年底落实的一系列措施的成效后，才进一步实施更多限制。

诺顿说，这些政策造成的损害远超出实现目标所需，“政府苛待希望到澳洲学习的人有损澳州的声誉”。

澳洲在冠病疫情后重开国门，但入境的国际学生人数却远高于疫前水平，激增至逾65万人，使本就紧张的房地产市场压力剧增。澳内政部因此于去年12月开始推出一系列措施，逐步收紧学生签证，以及短期签证条例。

新出炉的政策包括提高留学生最低英语水平要求、将毕业生留澳的临时签证年限从五年缩短至两年，以及将国际学生签证费从710澳元（约611新元）调高至1600澳元（约1377新元）。当局也进一步限制澳洲境内更换签证类别的“跳签”行为，并提高了临时技术移民的收入门槛。