谷歌被裁定垄断搜索市场

（华盛顿综合电）美国法院裁定，谷歌垄断网络搜索市场，违反了美国反垄断法。这是美国政府在一系列针对大型科技公司的反垄断诉讼中首次赢得关键胜利，可能改变科技业今后的运作方式。

美国联邦地区法官梅塔星期一（8月5日）指出，谷歌通过独家分销协议垄断了搜索和文本广告，使它成为人们在设备上所使用的默认选项。

梅塔说，单是在2021年，谷歌就支付了263亿美元（约348亿新元），以确保手机制造商把谷歌设为默认搜索引擎，进而维持它在市场的主导地位。

梅塔指出：“谷歌的分销协议垄断了很大一部分通用搜索服务市场，损害了竞争对手的竞争机会。”

美国政府的数据显示，由于谷歌向苹果、三星电子和其他公司支付巨额金额，以获得在智能手机和网络浏览器上的黄金位置，这让谷歌成为世界上使用率最高的搜索引擎，让谷歌年收入超过3000亿美元，其中大部分来自搜索页面的广告。

美国司法部长加兰形容，法官的裁决是美国人民的一次历史性胜利。他说：“无论规模或影响力有多大，没有任何企业能够凌驾于法律之上。”

白宫新闻秘书让-皮埃尔也说：“支持竞争的裁决是美国人民的胜利……美国人应该拥有一个自由、公平和开放竞争的互联网。”

谷歌母公司Alphabet已表明，将对裁决提出上诉。谷歌在声明中说：“这项裁决承认谷歌提供了最好的搜索引擎，但得出的结论是，我们不应该获准轻易地提供这种搜索引擎。”

分析员认为，谷歌败诉可能造成重大影响，如果谷歌被迫剥离搜索业务，Alphabet将失去最大收入来源。即使只是失去与浏览器、智能手机或电脑的默认协议，也会对谷歌造成伤害。

不过，这个案件接下来预计还需经过很长的司法程序，所以不会那么快对一般用户造成影响。