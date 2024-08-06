伊拉克美军基地遭火箭弹袭击

（华盛顿／巴格达综合电）中东局势日益紧张之际，伊拉克西部安巴尔省驻有美军的阿萨德空军基地遭四枚火箭弹袭击，造成至少五名美军人员受伤。伊拉克政府正在追捕干案者。

路透社引述美国官员的话说，其中一名伤者伤势严重。基地人员正在对袭击造成的破坏进行评估。

伊拉克军方一名消息人士说，多枚火箭弹星期一（8月5日）晚袭击基地，其中一些火箭弹落在基地内，另一枚火箭弹击中附近的一个村庄，但没有造成损坏。

伊拉克军方星期二（6日）谴责这次袭击，并透露他们当天扣押了一辆装有火箭发射器的卡车，并拆下八枚未发射的火箭弹。

军方声明说，伊拉克“拒绝一切针对伊拉克基地、外交使团和国际联盟顾问的鲁莽行径，以及拒绝一切可能加剧区域紧张局势的行为”。

白宫则发表声明说：“总统和副总统讨论了我们将采取的行动，以保卫美军部队，以及以我们选择的方式和地点回应针对美军人员的袭击。”

目前还不清楚这起攻击事件是否同伊朗威胁报复以色列有关。伊朗此前曾指美国支持以色列，因此对哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被暗杀负有责任。不过，以色列至今没有承认暗杀哈尼亚。

自从以哈冲突去年10月爆发以后，伊拉克境内伊朗支持的武装组织便不断袭击驻在伊拉克和邻国叙利亚的美军。伊拉克的回教抵抗组织声称干下大多数的袭击，并指这是为了声援加沙地区的巴勒斯坦人民。

美国和联军在伊拉克的基地最近分别在7月6日和25日遭到袭击。美国随后在7月30日于伊拉克发动空袭，炸死至少4人。美方称这些武装分子准备发射无人机，对美国和联军构成威胁。

当年以美国为首的国家为了对付国际恐怖组织“伊斯兰国”，在2014年成立国际联盟。如今，美国在伊拉克驻有约2500名美军，在叙利亚有约900名。

今年1月，约旦的美军基地遭到袭击，造成三名美军士兵丧命。美国展开报复，针对伊叙境内的亲伊朗武装分子发动数十次打击行动；同月，美军在巴格达炸死什叶派民兵“人民动员组织”的强硬派系精英运动（Harakat al-Nujaba）的一名亲伊朗头目，此事导致美国和伊拉克关系紧张。伊拉克政府指这是对伊拉克的公然侵略，宣布将结束国际联盟留驻伊拉克的安排。

伊拉克消息人士称，伊拉克希望以美国为首的国际联盟在9月开始撤军，并在2025年9月正式结束在伊拉克的任务。