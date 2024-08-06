英国就骚乱展开调查 疑外国势力网上煽动

（伦敦综合电）英国政府正在调查是否有外国势力在网上放大虚假信息，助长英国国内的暴力抗议活动。英国政府也警告，社交媒体公司应采取更多措施来阻止这种行为。

英格兰西北部南港上周发生持刀袭击案后，引发大规模暴力骚乱事件。骚乱起因是有人在网上散播不实消息，称持刀血洗南港儿童舞蹈坊、导致三名儿童死亡的凶手是回教徒移民。

英国多地的难民收容所和回教堂等因此成为暴徒的打砸目标，还有警察遇袭、警车被烧。警方目前已逮捕约378人。

英首相府发言人星期一（8月5日）说：“我们在网上看到了机器人活动，其中大部分很可能被放大，或有国家行为者的参与，放大了我们看到的一些虚假信息和错误信息……这显然是我们正在研究的问题。”

英国战略对话研究所政策与研究主任达维指出，虚假信息不仅由试图制造麻烦的人传播，社交媒体平台本身也在传播虚假信息，因为平台设置的商业模式算法，就是为了放大网上的内容。

英首相斯塔默星期一同警方和监狱负责人召开紧急会议后指出，不论示威者表面动机为何，打砸纯粹是暴力行径，政府不会容忍对回教堂或回教徒社区的袭击，并指所有被确认参与袭击的人都将受到法律的严惩。

斯塔默说，一批受过专业训练的特警已做好准备，一旦再发生骚乱，随时支援地方警队。政府也会对肇事者追究刑责。

据首相府声明，英国法院也将根据需要延长开庭时间，以确保暴徒尽快受到法律制裁。