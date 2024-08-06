美国忙外交斡旋为中东局势降温

（华盛顿／莫斯科综合电）美国持续通过外交渠道敦促多国向伊朗传递信息，指中东局势升级不符合各国的利益。在伊朗与以色列剑拔弩张之际，俄罗斯安全会议秘书抵达伊朗访问。

美国总统拜登致电约旦国王阿卜杜拉二世，美国国务卿布林肯则与卡塔尔和埃及高官通电话，尝试缓解中东紧张局势。约旦4月间曾拦截伊朗的无人机和导弹；卡塔尔和埃及是加沙地带停火协议谈判的中间人。

布林肯星期一（8月5日）出席在白宫举行的高级官员会议后说：“我们几乎不分昼夜地展开密集的外交活动……敦促各方避免事态升级。”

自星期天以来，布林肯还与七国集团外交部长及伊拉克总理通话。他说：“我们通过在加沙地带达成停火，来打破这个恶性循环也很重要。”

俄罗斯安全会议秘书绍伊古星期一抵达伊朗进行访问，他曾任国防部长。据俄罗斯卫星通讯社报道，他将与伊朗高级军事和安全官员以及新任总统佩泽希齐扬会面，讨论在安全等方面加强双边合作等议题。

另据以色列军方说，美国中央司令部司令库里拉星期一抵达以色列，就以色列的安全和战略问题，以及中东地区的联合准备工作进行形势评估，这是美方为应对中东威胁所做的部分努力。

军方声明说，以色列国防部长加兰特会见库里拉时说，库里拉到以色列访问是美国把支持转化为行动。

驻特拉维夫一名要求匿名的欧洲外交官说，外交界预计伊朗及其代理人将针对回应进行“相当程度”的协调，但是，“这并不意味着各方会同时作出反应”。

在黎巴嫩南部城市赛伊达（Saida），大批民众参加巴勒斯坦和黎巴嫩青年组织号召的游行，他们高举已故哈马斯领导人哈尼亚的肖像，抗议暗杀哈尼亚的行动。（法新社）

与此同时，巴勒斯坦总统阿巴斯说，哈马斯领袖哈尼亚暗杀事件将对停火谈判造成负面影响。他说，暗杀行动毫无疑问是为了延长加沙地带的战争以及扩大战争范围。阿巴斯在接受俄罗斯新闻社采访时指出，加沙地带必须由巴勒斯坦解放组织和合法的巴勒斯坦政府治理。他说：“我们强烈反对以色列一些临时解决方案的计划。”

以色列总理内坦亚胡迟迟无法达成停火协议，引发国内外的不满。内坦亚胡与国防机构在停火协议上的分歧，已在公开言论和闭门会谈中浮出台面。过去四周，三名以色列官员表示担忧政治因素破坏协议达成的机会。其中一人透露，他们感觉内坦亚胡回避就协议做出决定，也没有全力推动协议的达成。

以色列媒体则报道，以色列防长加兰特在上周一个会议上，指责内坦亚胡列出的条件，令协议无法达成。有批评者认为，内坦亚胡更倾向于拖延冲突，而不是达成停火协议，以免引发强硬派盟友的不满，迫使他下台。