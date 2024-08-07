孟加拉议会解散 总统承诺尽快举行大选

（达卡综合电）孟加拉原总理哈西娜逃出国外后，孟加拉议会于星期二（8月6日）解散，总统承诺尽快举行选举。示威学生反对由军方领导临时政府，而要求让诺贝尔和平奖得主尤努斯领导。

孟加拉示威学生领袖星期二在脸书上发布视频说，议会应在当天下午3时（新加坡下午5时）前解散，并呼吁组建新的临时政府，由诺贝尔和平奖得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）担任首席顾问。他们表明，不会接受军方支持或由军方领导的新政府。军方当天下午与示威协调人举行了会谈。

现年84岁的尤努斯过后发声明说：“我很荣幸得到抗议群众的信任，他们希望我领导临时政府。”

尤努斯是广受孟加拉人爱戴的经济学家。他开创和发展了“微额贷款”服务，扶持因贫穷而无法获得传统银行贷款的创业者，他因此在2006年和他开创的孟加拉乡村银行共同获得诺贝尔和平奖。

现年76岁的哈西娜自2009年以来一直掌权，她领导的人民联盟在1月份的选举中胜出，第五次当选总理。可是，她一直面对操纵选举的指控，过去一个月里孟加拉更爆发了大规模反政府示威，数百万人走上街头，要她下台。安全部队强力镇压，造成至少300人死亡。抗议活动愈演愈烈，最终军方也表明反对哈西娜之后，她于星期一搭乘直升机逃到印度。

孟加拉陆军参谋长扎曼随即通过国家电视台宣布，哈西娜已辞职，军方将组建看守政府，治理国家。数百万人走上街头欢庆。

孟加拉总统谢哈布丁星期二宣布解散国民议会。总统办公室发声明说，总统同三军参谋长、各政党领导人、民间社会代表等讨论后，做出了解散议会的决定。

谢哈布丁承诺尽快举行选举，并下令释放前总理卡莉达·齐亚（Khaleda Zia），同时解除宵禁。

孟加拉主要反对党民族主义党主席齐亚（左）与原总理哈西娜曾经于1990年联手领导民众起义。（法新社）

今年79岁的齐亚为主要反对党民族主义党的主席。她的丈夫、前总统齐亚尔·拉赫曼 (Ziaur Rahman) 在1981年的军人政变中被暗杀，之后她便投身政坛，三年后成为民族主义党领导人。

1990年，齐亚和孟加拉国国父的女儿、人民联盟主席哈西娜联手，领导争取民主的人民起义，推翻了1981年掌权的总统厄萨德。

齐亚是孟加拉第一个女总理，曾两度执政，即1991年至1996年以及2001年至2006年；2018年，她因腐败罪被判处17年监禁，一直被关在医院。她的政党指称她下狱是政治迫害。据医生说，她患有肝病、糖尿病和心脏病。

孟加拉民间积怨已深，这次动乱的导火线是公务员职缺配额制度引发不满，最终导致哈西娜政府倒台。印度外交部长苏杰生星期二确认哈西娜人在印度。

哈西娜逃亡后，西方国家呼吁孟加拉国内保持冷静。

美国赞扬孟加拉军方组建临时政府，而不是进一步镇压抗议者。白宫发言人说：“我们敦促孟加拉组建民主且包容的临时政府。”

联合国秘书长古特雷斯呼吁孟加拉各方进行和平、有序和民主的过渡。

孟加拉前宗主国英国则呼吁针对孟加拉的暴力事件展开全面调查。外交部长拉米说：“孟加拉国人民应该对过去几周发生的事件进行全面、独立的联合国领导的调查。”