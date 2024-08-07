首次与哈里斯搭档同台 沃尔兹猛讥特朗普“奇怪”挑战万斯辩论

（费城综合电）美国民主党总统候选人哈里斯宣布明尼苏达州长沃尔兹为竞选搭档后，两人随即于前往战场州宾夕法尼亚造势，首次以竞选组合公开亮相。哈里斯亲自介绍在全国知名度不高的沃尔兹出场，沃尔兹则扮演副总统候选人传统的“啦啦队队长”与“攻击犬”角色，在大赞哈里斯之余，猛烈抨击共和党总统候选人特朗普和副总统候选人万斯。

民主党人普遍对沃尔兹（Tim Walz）和哈里斯的组合感到满意，并进一步团结起来支持两人。在哈里斯宣布选定沃尔兹后，她的竞选团队已收到超过2000万美元（约2654万新元）捐款。

哈里斯和沃尔兹星期二（8月6日）出席在费城天普大学举行的竞选集会。哈里斯向现场逾万名民众介绍，沃尔兹是“能够帮助团结国家并推动我们向前的领导人、是中产阶级的斗士，也是和我一样相信美国非凡前景的爱国者”。她强调，她和沃尔兹不仅仅是在对抗特朗普，而是为了美国的未来而战。

沃尔兹谈到自己在内布拉斯加州（Nebraska）小镇成长、在国民警卫队服役24年，以及过去担任高中教师和足球教练的经历，展现了亲和力和演讲能力。他赞扬哈里斯担任检察官和副总统的工作表现，并毫不留情地抨击特朗普和万斯。

“他（特朗普）嘲笑我们的法律、制造混乱和分裂，更不用说他作为总统的记录了。他在冠病危机面前不知所措，把我们的经济搞得一团糟。毫无疑问，暴力犯罪率在他执政期间有所上升，这还没算上他自己犯下的罪行。”现场观众对此报以笑声和热烈的掌声。

沃尔兹也再度以“奇怪”（weird）的人来形容特朗普和万斯，这个词在网上引起风潮，并已成为民主党人的战斗口号。

此次讲话预示，沃尔兹对共和党的攻势将更为尖锐，甚至更粗暴。他向万斯发出挑战：“我迫不及待要和他辩论。如果他愿意从沙发上站起来出席的话。”

沃尔兹“普通人”背景引共鸣

沃尔兹在宾州以副总统候选人身份首次亮相显然经过盘算，宾州是2020年把民主党籍总统拜登送入白宫的“蓝墙”州之一。出席集会的民主党选民普遍认为，沃尔兹很有亲和力，能让国家更团结。一名39岁选民说：“他看起来就像普通美国人，很容易相处……他所说的‘奇怪’一词确实以一种特殊方式引起了全国共鸣。”

在副总统候选人之争中败给沃尔兹的宾州州长夏皮罗也出席了周二的集会，并赞扬沃尔兹是“杰出的州长”与“伟大的爱国者”，显示民主党正团结一致地支持这个竞选组合。

60岁的沃尔兹做过六届众议员，目前处于第二个州长任期，可以弥补哈里斯在一些方面的经验不足，特别是在他关注的军事、退伍军人和农业议题方面。

沃尔兹普通的出身背景使他显得平易近人，有助于拉进和选民的距离。他不仅拥有漂亮的成绩单以及兑现竞选承诺的记录，还知道如何有效地向中部乃至全国各地选民传达信息。他的军事经验也有助于反驳共和党对哈里斯的其中一项批评，即她缺乏应对外国领导人和美国对手的经验。

面对共和党人的攻击，民主党人经常会被吓倒，不敢阐明自己在生育权、气候变化、税收等议题的立场，沃尔兹则经常用幽默和直言不讳的言论予以反击。

沃尔兹1989年至1990年曾在中国广东佛山，向中国中学生教授美国历史、文化和英语，若哈里斯当选，他可能在塑造新政府对华政策方面发挥重要作用。他过去表明，美中不一定要是敌人，两国有很多可合作的领域，但他也强调，美国必须对中国在南中国海的行为等问题上坚定立场。