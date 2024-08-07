沃尔兹机智亲民 未必提高赢面但能为哈里斯加分

美国民主党总统候选人哈里斯宣布竞选搭档为明尼苏达州长沃尔兹后，民主党人纷纷给予支持，赞扬她做了“绝佳选择”。受访学者指出，总统候选人的副手人选对改变大选格局、提高选举赢面没有直接影响。不过，选民能通过了解沃尔兹，评估哈里斯的判断力、核心政治价值观和优先事项。

两度担任明尼苏达州长的沃尔兹给人对“中西部友好”的感觉，亲民的背景和经历，加上出色执政成绩单，让他在当地备受欢迎。

美国得州达拉斯南方卫理公会大学政治学教授吉尔森（Cal Jillson）告诉《联合早报》，沃尔兹的优势是丰富的行政经验，以及机智的反应、乐观的性格，这能让他在与共和党对手特朗普和万斯竞争时，不会因过分苛刻而冒犯到温和派或摇摆选民。

吉尔森补充称，明尼苏达州是民主党州，靠近威斯康辛州、密歇根州和宾夕法尼亚州等关键摇摆州，若民主党要赢得11月的大选，就必须拿下这些州。“哈里斯竞选团队预计沃尔兹将在整个中西部地区受到欢迎。”

沃尔兹还具备有效向选民传达信息的能力。美国乔治华盛顿大学政治管理研究生院政治管理项目主任贝尔特（Todd Belt）告诉《联合早报》，纵观特朗普和拜登此前开展的竞选活动，两人大多聚焦在攻击对手，而不是为美国的未来制定计划。

贝尔特说：“沃尔兹有能力跨越党派界限，谈论改善人民生活的民生政策。他的获选使这场竞选活动更多地关乎未来，而这才是选举的意义所在。”

沃尔兹还因为用“奇怪”一词形容特朗普和万斯而声名大噪，并为民主党人提供了一个具有攻击力和影响力的战斗口号。

乔治华盛顿大学公共领导卓越中心的高级研究员科菲尔德（Michael Cornfield）接受《联合早报》采访时说：“‘怪人’这个带有讽刺意味的形容词，看似无关政治，却把共和党人描述成极端分子……沃尔兹应该会吸引农村、军队和中西部等未确定立场的选民。”

谈及沃尔兹与万斯的竞争实力，贝尔特认为，沃尔兹能很好地与万斯打擂台。

贝尔特说，沃尔兹在民选职位上的经验比万斯丰富，同时还拥有军事背景，这能抵消万斯的军事优势。“但最重要的是，沃尔兹很擅长用一种非常正常和通俗易懂的方式解释政策，而万斯在攻击对手和缺乏政策重点方面则更像特朗普。”

至于选择沃尔兹是否能提高哈马斯竞选赢面，吉尔森表明，副手人选很少能对选举结果产生可衡量的影响，但能影响选民对总统候选人的判断，无论是好是坏。

“就像特朗普选择万斯后，再次引起人们对他判断力的质疑，而哈里斯选择沃尔兹到目前为止广受好评，这是你能期待的最好结果了。”

