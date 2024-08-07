辛瓦尔接管哈马斯 加沙停火更难达成

（加沙／华盛顿综合电）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）推选辛瓦尔为政治局领导人，接替上周在德黑兰遇刺身亡的伊斯梅尔·哈尼亚，此项任命向以色列传达了哈马斯将抵抗到底的立场。

哈马斯星期二（8月6日）发表声明宣布，推选指挥官叶海亚·辛瓦尔（Yahya Sinwar）为政治局主席，“接替烈士指挥官伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）”。哈马斯7月31日证实，哈尼亚当天凌晨在德黑兰住所内遭以色列空袭身亡。他到德黑兰是为了出席伊朗新总统就职仪式。

61岁的辛瓦尔是哈马斯安全机构的主要创始人，2017年起成为哈马斯在加沙地带的领导人，被以色列视为去年10月7日哈马斯对以色列发动袭击的主谋之一，他在这场数十年来对以色列最具破坏性的袭击发生后就不曾公开露面。辛瓦尔成年后的一半日子是在以色列监狱中度过，他1988年因涉嫌杀害两名以色列士兵被以方定罪，关押20多年。2011年，辛瓦尔作为以色列和哈马斯换囚协议中的一员获释。

7月31日，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗被暗杀后，人们高举哈尼亚的照片，在约旦首都安曼的以色列大使馆附近抗议。（路透社）

哈马斯一名高级官员告诉法新社，由辛瓦尔接任所传达的信息是：哈马斯将“继续抵抗路线”。

一名熟悉埃及和卡塔尔斡旋谈判的外交官说：“这一任命意味着以色列在解决加沙战争问题时必须面对辛瓦尔。他是强硬派，是不妥协的。”

治理约旦河西岸的巴勒斯坦派系“法塔赫”运动（Fatah）的中央委员会秘书吉布里勒·拉朱布（Jibril Rajoub）说，这一决定“合乎逻辑，也是意料之中”。

黎巴嫩真主党祝贺辛瓦尔接任，说这一任命证实“敌人……未能通过杀害哈马斯领导人和官员来实现其目标”。

以色列外长卡茨说，以色列必须迅速除掉辛瓦尔并且消灭哈马斯。此前以色列未证实也未否认参与了刺杀哈尼亚的行动。

美国国务卿布林肯说，辛瓦尔有责任帮助加沙实现停火，因为他“一直是并且仍然是主要决策者”。他说：“这是决定性时刻。谈判已进入最后阶段，我们坚信谈判应该很快就会结束。”

但分析认为，强硬派的辛瓦尔成为哈马斯领导人后，停火协议将更难达成。