美国扩大在澳军事部署并将合制导弹

（悉尼综合电）美国和澳大利亚宣布，将从明年起联合制造制导武器，以增加对印太盟友的武器供应，美国也将扩大在澳洲的军事存在。

澳州和美国目前正在提升澳州北部和西部的空军基地，这些基地比澳洲首都堪培拉更靠近与中国的潜在冲突点南中国海。

美国防长奥斯汀星期二（8月6日）在马里兰州安纳波利斯举行的年度澳美部长级磋商会议（AUSMIN）结束后说，美国将增加在澳洲的军事存在。“这意味着将有更多海上巡逻机和侦察机从澳洲北部基地起飞，也会有更频繁的轰炸机轮换部署。”

美国在澳洲没有军事基地，但美国海军陆战队每年有六个月驻扎在澳洲北部城市达尔文。美国正在澳州基地建造设施，供美国海军陆战队和到访的空军中队使用。

奥斯汀在开场致辞时说，美澳面临共同的安全挑战，包括中国的“胁迫行为”。两国会后发表联合声明，表示对中国在台湾周边的军事活动，以及中国在南中国海的过度海洋主张感到担忧。

澳洲防长马尔斯和外长黄英贤此次赴美与奥斯汀和美国国务卿布林肯会谈。马尔斯说，美国军队在澳洲的存在有助于印太威慑态势，澳洲将在制导武器制造方面与美国进行更密切的合作。

澳洲明年开始与美国联合制造制导导弹，包括乌克兰使用的制导多管火箭系统（GMLRS）。澳洲与美国也正联手测试一种高超音速攻击巡航导弹，澳洲说将考虑以这种导弹作为其战斗机的首个高超音速武器。

马尔斯说：“美军在澳洲的存在为我们和本区域邻国合作，提供了巨大机会。”

根据联合声明，日本与美国海军陆战队将增加在达尔文的联合军演，澳美则会在菲律宾专属经济区定期举行军演。

声明中也提到澳洲西北部的科科斯群岛（Cocos Islands），美方表示欢迎澳洲提升岛上的基础设施建设，并支持澳方完成这方面的工作。澳洲军方形容处于战略位置的科科斯群岛对于澳军在印度洋进行海上监视行动至关重要。澳洲今年会动工扩建岛上机场，以便让较大型军机如P-8反潜巡逻机可以在那里起降。

澳洲太平洋事务部长康罗伊周三在澳洲一智库发表讲话时，敦促中国不要在给予太平洋岛国的经济援助中附带“胁迫和干预”行为。

他说：“我们希望看到这个区域的国家可以在不受胁迫的情况下，依据国际法行使主权……中国提供的援助应更加透明，并应当把基础设施项目当作让太平洋地区增加就业、技能和采购的机会。”

南太平洋是多条重要的海上航线必经之地，一旦台湾海峡和南中国海爆发冲突，南太平洋可能成为重要的门户。自2022年中国与所罗门群岛签署秘密安全协议之后，澳洲和美国就致力于加强与太平洋岛国的关系。美国去年重新开放所罗门群岛上关闭多年的美国大使馆，随后也在汤加王国开设了美国使馆。