孟加拉临时政府领导人吁全国冷静

（达卡法新电）即将领导孟加拉临时政府的诺贝尔和平奖得主尤努斯呼吁民众保持冷静，避免一切形式的暴力行为。他敦促孟加拉人利用原总理哈西娜被推翻的机会，建设更美好国家。

尤努斯（Muhammad Yunus）星期三（8月7日）向孟加拉人发声明说：“保持冷静，准备好建设国家。如果我们走上暴力道路，一切都会毁于一旦。”

流亡伦敦的反对党孟加拉民族主义党领导人拉赫曼（Tarique Rahman）也呼吁全国冷静，并尽快举行大选。据报道，哈西娜出逃后，她的盟友受到暴民的报复袭击。

过去一个月，孟加拉爆发大规模反政府示威，以学生为首的示威者要哈西娜下台。随着示威越演越烈，哈西娜最终失去军方支持，于周一（5日）出逃到印度。孟加拉总统楚普周二（6日）与三军参谋长、学生组织协调人等举行会议，决定由尤努斯出任临时政府首席顾问。

诺贝尔和平奖得主尤努斯（中）8月7日出现在法国巴黎机场，准备登机回返孟加拉。（路透社）

尤努斯向勇敢上街抗争的学生表示祝贺。他形容，这是孟加拉的“第二个胜利日”，并呼吁孟加拉人充分利用此次胜利，让孟加拉成为更美好的国家。

尤努斯是广受孟加拉人爱戴的经济学家。今年1月，他因违反劳动法被判处六个月监禁，但立即得到保释。人权组织称，此案是出于政治目的。

尤努斯的律师周三说，他上诉得值，法院已判他无罪。

尤努斯定于周四（8日）下午从巴黎飞抵达卡。他在巴黎机场登机前说：“我期待回家……看看我们能够如何组织起来摆脱困境。”