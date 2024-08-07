岸田将出访中亚五国开展资源外交

日本首相岸田文雄星期五（8月9日）出访中亚，出席在哈萨克斯坦举行的日本与中亚五国的首个首脑会议。消息称，日方将在峰会上宣布与中亚深化经济合作，包括稀有金属的开发。分析指出，这主要是为了保障资源进口的长远利益。

中亚五国指的是乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。它们都是前苏联国家。

据日本媒体报道，岸田将在峰会上宣布一项合作框架，在五年内投入3000亿日元（约27亿新元）支持五国开启可持续发展的经济项目，这包括脱碳、医疗以及数码技术等方面的合作。

由于中亚五国拥有丰富的天然资源，因此此次的合作项目里，除了天然气，日本也计划与它们共同开采铀等稀有金属矿产。

日本当局过去20年里一直与中亚进行高级别对话，召开这次峰会主要是为了进一步深化与中亚五国的关系。岸田此次出访有50名企业界巨头同行，目的是要通过官民一体进军中亚五国。

消息称，岸田与这五国发表的联合声明里将包含日美的主张，强调所建立的伙伴关系，须维护和加强以法治为基础的自由开放的国际秩序。

《产经新闻》社论认为，岸田此次与这些国家建立合作框架，是为了日本长远的经济利益以及战略考量。战后的日本有开拓东南亚市场的经验，而且取得了一定成就。与东南亚国家相比，日本要进军中亚五国更加容易，原因是日本与这些国家没有二战历史问题存在。

该报也指出，中亚五国对二战士兵是有好感的，在二战期间有日本兵被拘留在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳南部的一些矿山工作，给当地留下了勤勉的印象。

这五国是俄罗斯的后院，而且是中国的西部近邻，其中哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三个国家与中国接壤，与中国的边境线长达3000多公里。五国与中国的经济和外交关系也不断发展。俄乌战事后，这五国也在探索扩大外交，因而也成为日美极力拉拢的对象。