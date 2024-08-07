真主党或联手伊朗 对以色列暗杀之举作强力报复

（贝鲁特／华盛顿综合电）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉誓言，真主党将对以色列暗杀真主党军事指挥官舒库尔进行强有力的报复。

纳斯鲁拉星期二（8月6日）在纪念舒库尔的活动上发表电视讲话说，对暗杀舒库尔行为进行报复“不可避免地即将到来”，它将是“有影响力和强有力的”。报复行动可以与伊朗和也门的其他抵抗力量合作，也可以单独进行。他说，真主党和伊朗有义务就舒库尔和哈马斯政治局领导人哈尼亚遇刺身亡作出回应。

7月30日，以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊真主党一处目标，造成舒库尔和五个平民死亡，另有74人受伤。哈马斯7月31日证实，哈尼亚当天凌晨在伊朗首都德黑兰的宾馆内遭以色列空袭身亡。

纳斯鲁拉说：“是以色列选择了升级……并袭击了伊朗。”

以色列未证实也未否认参与在德黑兰刺杀哈尼亚的行动。但哈马斯和伊朗都认定是它所为，伊朗还称有责任为哈尼亚复仇。

人们普遍猜测伊朗会在几天内展开报复，但分析认为，伊朗因陷入两难之境至今未有行动。

智库国际危机组织中东和北非问题高级顾问埃斯凡迪里指出：“伊朗希望通过足以阻止以色列的方式进行报复。但又不想其行动引发一场将美国卷入其中的地区战争。”

在伊朗考虑下一步行动时，误判的风险仍然存在，最有可能是伊朗代理组织的导弹和无人机攻击太过分，将招致以色列更强烈的反击。这对于伊朗领导层来说可能代价高昂。

埃斯凡迪里说：“他们不想稀里糊涂地卷入一场他们无法获胜的地区战争。”

美国五角大楼说，将向中东部署更多战斗机和海军军舰，加强防卫及反击力量，保护美军，并在必要时捍卫以色列。美国还说它正在“日以继夜”地进行外交工作避免战争。

美国国务卿布林肯周二说，美国已通过外交渠道促请伊朗和以色列克制，避免中东局势升级。布林肯重申，美国将继续保护以色列免受袭击，但他警告，该地区所有人都应该知道冲突升级和误判的风险。

鉴于黎巴嫩安全形势严峻，欧洲多国近日要求本国公民尽快离开黎巴嫩，部分国家正在考虑撤侨的可行性，欧洲多家航空公司已取消往返黎巴嫩的航班。

一名外交消息人士透露，土耳其决定在周三（7日）入禀设在海牙的国际法院（ICJ），指控以色列在加沙实施种族灭绝。