日企对进驻中国 意愿退低

（东京讯）最新调查显示，供应链风险、中国反间谍法和地缘政治紧张局势加剧，导致日本企业不太愿意进驻中国。

《日经亚洲》报道，根据东京商工调查公司(Teikoku Databank)近期发布的调查报告，截至今年6月，共有1万3034家日企在中国经商，与2012年高峰期时相比，减少了9.4%，但比2022年上一次调查时多了328家。

虽然数字略有增加，报告认为日企对于进驻中国渐失兴趣。东京商工调查公司研究员饭岛大辅说：“日企在中国开展业务的兴趣下降幅度，可能比数据显示的还要大。”

饭岛指出，曾经吸引众多日企到中国的低廉劳动力成本，在过去10年左右上涨了一倍，而中美关系紧张则加剧了中国商业环境的风险。“越来越多企业认为将中国置于供应链中心存在管理风险，因此正在整合当地子公司或将它们转移到东南亚。”

最多日企汇聚的是中国制造业，占在华日企的39%，主要分布在汽车、电子和半导体制造业。美国针对来自中国的电动车、太阳能板和其他产品树立贸易壁垒，令日企对在华设厂产生犹疑。

报告也指出，日企觉得在华经商越来越不可预测。自中国2015年施行反间谍法以来，已有17名日本人因涉嫌从事间谍活动在中国被拘留。最近一次是在去年3月，日本制药公司安斯泰来（Astellas Pharma）一名驻华日籍员工因间谍罪名被捕，这令许多外企对中国不透明的法律体制感到担忧。

饭岛表示，日企对中国的商业信心转弱，并未完全反映在调查中，因为撤离中国的程序繁琐艰难，想要关闭分公司或工厂的外企必须先达到地方政府的严格要求才能撤离。

另有报告也显示中国对外企渐失吸引力。2023年，日本国际协力银行要求500多家日企列出未来三年，备受看好有利于这些企业拓展业务的国家，结果中国的排名跌至第三，是自2014年以来最低的名次；外企纷纷撤离中国，转移至越南，促使越南的排名跃升至第二，这是自1989年这项年度调查开始以来，越南首次排名如此靠前。