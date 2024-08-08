拜登：若特朗普败选 政权恐无法和平移交

（底特律／欧克莱尔综合电）美国总统拜登称，若前总统特朗普输掉11月的总统选举，他没有信心特朗普会和平地接受败选。民主党总统候选人哈里斯则警告，若特朗普重返白宫，美国将迎来一个无序政府，人民的自由将被削弱。

拜登星期三（8月7日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，被问及他是否预期大选后权力会和平移交。他回应称：“如果特朗普输了，我对此一点信心也没有……我们不把他当回事，但他是认真的——那些关于如果我们输了就会有一场大屠杀，选举肯定遭到窃取的话。”

2021年1月，特朗普支持者为阻止国会认证拜登胜选闯入国会大厦，引发致命骚乱。今年3月，特朗普称自己若再败选，美国汽车业与整个国家将遭到血洗。

哈里斯周三携竞选搭档沃尔兹到关键摇摆州威斯康星州和密歇根州造势时，也对特朗普发起类似攻击。她在威斯康星欧克莱尔警告，特朗普赢得第二个任期对美国将是一场灾难，并呼吁人民拒绝特朗普代表的“混乱、恐惧和仇恨”。

她说，特朗普曾表明要在就职首日就当个独裁者、威胁要把司法部当做对付政敌的武器，还在败选后呼吁终止宪法条款。“一个提出要终止美国宪法的人，永远不应再获得站在美国总统印章后面的机会。”

威斯康星和密歇根被视为本届选举的兵家必争之地，特朗普竞选团队周三也派万斯到两州造势。万斯在密歇根州底特律讲话时，批评沃尔兹对2020年明尼苏达州黑人遭白人警察压颈致死案所引发的示威处理不当。

万斯稍晚时飞抵威斯康星后，一度走到在停机坪上的“空军二号”附近和记者讲话。他过后称，自己想要“看看这架在几个月后就会归我所有的飞机”。

对此，哈里斯竞选团队嘲讽万斯“跟着副总统飞遍全国”，并再次给他贴上“奇怪”的标签。

另一方面，沃尔兹与中国的长期渊源引起共和党和中国关注，特朗普支持者开始借此攻击他。万斯称，沃尔兹想要把更多制造业工作转移到中国。在特朗普任内担任德国大使的格伦内尔说：“共产中国对沃尔兹成为哈里斯副手感到非常高兴。”

哈里斯-沃尔兹竞选团队驳斥共和党歪曲事实。团队发言人说，沃尔兹曾批评北京的人权纪录，他一直为人权和民主而战，并始终把美国的就业和制造业放在首位。

沃尔兹会说一些华语，曾在1989年赴中国任教，后来组织美国学生暑期到中国游学，中国也是他和妻子度蜜月的地方。沃尔兹认为，美中不一定要是对手，但他在担任众议员12年里推动了多项针对中国人权记录的法案。

美国前驻华助理贸易代表穆恩指出：“沃尔兹见多识广，了解与中国接触的前景和风险，可以就中国问题向哈里斯与她的外交政策团队提供宝贵建议。”

一些中国评论员则认为，沃尔兹的背景对两国关系影响不大，因为无论亲中或反中，他都将受限于美国国家利益。