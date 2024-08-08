以色列誓言铲除哈马斯新领导辛瓦尔

（耶路撒冷／迪拜综合电）以哈战争星期三（8月7日）进入第11个月，以色列誓言将铲除哈马斯新领导人辛瓦尔。辛瓦尔相信是去年10月哈马斯对以色列发动袭击的主谋。

以色列总理内坦亚胡同一天在一个军事基地向新兵发表讲话时表明，以色列决心自我防卫。他说：“我们已为防御和进攻做好准备。”

以色列陆军参谋长哈勒维誓言要找到辛瓦尔（Yahya Sinwar）并歼灭他，迫使哈马斯另觅领袖。

辛瓦尔自2017年起担任哈马斯在加沙的领导人，自去年10月7日以哈爆发冲突后，他就再也没有公开露面。哈马斯一名高级官员说，选择辛瓦尔担任新领导人，表明哈马斯将继续抵抗路线。分析认为，辛瓦尔比遇袭身亡的哈尼亚更不愿意与以色列停战，而且与伊朗的关系更亲近。

伊朗代外长巴盖里周三说，伊朗会在适当时机，以适当方式，对哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事做出回应。

以色列至今未证实，也未否认参与在德黑兰刺杀哈尼亚的行动。不过，哈马斯和伊朗都认定是以色列所为，伊朗称有责任为哈尼亚复仇。

回教合作组织（OIC）外长周三在沙特阿拉伯吉达市开会后发表声明说，以色列应为哈马斯领导人哈尼亚遇袭身亡的事件负有全部责任，并称此次袭击严重侵犯伊朗的主权。

OIC主席国冈比亚的外交部长坦加拉指出，这一令人发指的行为只会使现有紧张局势升级，可能导致更广泛的冲突，甚至波及整个地区。

法国总统马克龙周三接连同伊朗和以色列的领导人通电话，促请两国避免陷入恶性循环的报复行动。

马克龙在与内坦亚胡通电话时强调，以色列和黎巴嫩真主党不能爆发全面战争，否则将对整个地区造成破坏性后果。他提醒内坦亚胡，法国最关注的仍然是立即实现加沙停火、释放所有人质，以及向加沙人民提供所需的人道主义援助。

同天，伊朗总统佩泽希齐扬在电话中告诉马克龙，美国和欧洲必须说服以色列停止在加沙的种族灭绝和袭击行动，并接受加沙停火，这似乎是在暗示伊朗可通过外交途径来缓和紧张局势。

伊朗政府在官方网站发声明指出，佩泽希齐扬对马克龙说：“若美国和西方国家真的想防止中东爆发战争和区域不安全，他们应该说服这个政权（以色列）停止在加沙的种族灭绝和袭击，并接受停火。”

由于担心战事一触即发，英国和埃及周三指示航空公司避免飞越伊朗和黎巴嫩的领空，加拿大政府同一天决定让外交官的子女和监护人离开以色列。

目前，许多航空公司已改变航线，避开伊黎的领空，同时，取消飞往以色列和黎巴嫩的航班。

美国联合航空周三说，会继续暂停飞往特拉维夫的航班，并密切关注局势发展。达美航空已停止纽约和特拉维夫之间的航班，直到本月31日；英国的航空公司目前没有飞往黎巴嫩的航班。